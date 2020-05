Karla Rubilar y el mea culpa por uso del concepto ‘Nueva Normalidad’: “Quizás nosotros no tuvimos la fuerza ni la claridad para decir que este era un proceso”

Se han ampliado las críticas en contra el Gobierno ante el aumento explosivo de contagios, sobre todo en la Región Metropolitana, desde que comenzaron a utilizar el concepto “Nueva Normalidad” en el Gobierno. Respecto a esto, la Secretaria General de la Presidencia, Karla Rubilar, hizo un mea culpa sobre esta situación y reconoció que se debió haber hecho de otro modo para ser interpretado de mejor manera.



Video vía Twitter @24HorasTVN

“El concepto de nueva normalidad no fue bien recibido en Chile, hay que reconocerlo con honestidad. En estricto rigor el término es acuñado mundialmente, ocupado por grandes líderes. Pero lo que se interpretó en Chile fue que nosotros podíamos volver mañana a hacer nuestra vida con relativa normalidad. En estricto rigor, la ‘Nueva Normalidad’ es hacía donde íbamos a ir”, dijo la vocera en entrevista con 24 Horas.

Además agregó: “Lo que quería decir el concepto ‘Nueva Normalidad’ que ocuparon grandes líderes mundiales y la OMS, era que en algún momento en que pasen los peak de contagios, cuando estemos mejor, en algún momento vamos a tener que volver, y desde ese momento nunca volverá a ser igual. Vamos a tener que usar mascarillas, no nos vamos poder saludar de besos, no nos vamos a poder saludar de abrazos. Quizás nosotros no tuvimos la fuerza ni la claridad para decir que este era un proceso a donde íbamos a ir en un largo plazo”.

Rubilar además analizó lo que hubiese podido ser una mejor estrategia en cuanto al uso real del concepto ‘Nueva Normalidad’. “Bastaba con decir lo importante que era el autocuidado para cuidar a los demás y lo relevante que era cumplir las medidas. Se hizo una gran campaña comunicacional en la materia y pensamos que tal vez no iba a ser tan necesario hacer medidas más estrictas, más duras”, cerró la funcionaria del Gobierno.