En apoyo a nueva Constitución, parlamentarios lanzan "Bancada del Apruebo", de cara al plebiscito de salida

Buscando dar apoyo a la nueva Constitución en el plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre, y mientras algunos sectores de la oposición ya anunciaron que apoyarán el Rechazo, un grupo de parlamentarios oficialistas lanzó la llamada "Bancada del Apruebo".

Desde el Congreso Nacional, en Valparaíso, diputados y diputadas del Frente Amplio (FA), Partido Comunista (PC), Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Acción Humanista, independientes y del denominado Socialismo Democrático oficializaron la unión de fuerzas por el Apruebo.

“Estamos aquí militantes de destinitos partidos políticos y también independientes. Todos nosotros fuimos parte de cientos de chilenos que dijeron no a la Constitución de 1980, y hoy estamos aquí para decir sí a la nueva Constitución”, indicó la diputada Lorena Fries (FA).

La diputada Fries aseveró que la nueva Carta Magna “recoge las demandas profundas del pueblo chileno”, afirmando que “todo este tiempo hemos estado siendo objeto de desinformación, de informaciones erróneas, mentirosas y queremos invitarlos a todos y a todas a iniciar un proceso de conversación en nuestros territorios”.

El diputado Hernán Palma (PH), en tanto, apuntó contra “la campaña de descrédito permanente sostenida por la derecha para afectar el trabajo hecho". Y manifestó que dicha campaña "no tendrá los frutos que ellos esperan".

"No olvidaremos que el 78% estuvo por el Apruebo, y si ellos siguen creyendo que Chile no despertó, están equivocados. Mientras estemos despiertos, ellos no podrán soñar tranquilos", añadió el diputado Palma.

Marcos Ilabaca, diputado del PS, afirmó por su parte que “hoy no podemos no estar al lado de la opción que Chile requiere y esa opción dice relación con la construcción de una Constitución democrática, que represente los nuevos tiempos y que elimine la constitución de (Augusto) Pinochet”.

“Los socialistas vamos a estar en cada uno de los territorios de nuestro país trabajando codo a codo con todas las fuerzas progresistas, con este cambio tan necesario, porque la lucha que dio la población el 19 de octubre, hace ya dos años, hoy se ve culminada con un tremendo trabajo por parte de la Convención Constitucional”, agregó el parlamentario socialista.

“Invitamos a todos los chilenos a salir a las calles a defender la opción Apruebo, no es posible seguir aceptando esta campaña comunicacional que la derecha y los sectores económicos hoy nos plantean, tratando de inflar la opción del Rechazo”, cerró el diputado Ilabaca.

Tras culminar el encuentro entre la mesa de la Cámara y la testera de la Convención Constitucional, el diputado Raúl Soto también se refirió a la conformación de la bancada transversal y al rol de la corporación ante el proceso constituyente.

"El rol institucional que asumimos como Cámara es un rol de respeto al proceso, de respeto a la autonomía, no solamente del proceso de redacción y construcción de la propuesta de nueva Constitución, sino que también, por cierto, de todos aquellos elementos que establece nuestro proceso electoral y de la voluntad popular que se va a expresar en septiembre", indicó.

Se acerca la última parte del trabajo de la Convención Constitucional. El órgano redactor de la nueva Carta Magna deberá entregar la propuesta de una nueva Constitución el 5 de julio y el 4 de septiembre la ciudadanía deberá ratificar el texto. El voto, para esta ocasión, será obligatorio, participarán mayores de 18 de años y la papeleta contemplará dos opciones: Apruebo o Rechazo.