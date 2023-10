Editor de libro sobre el 18 de octubre: “Estamos caminando sobre hielo fino”

A cuatro años de la revuelta, para Ricardo Greene, que a partir de testimonios en un sitio web recogió los textos que componen el libro, lo que ocurre actualmente en Chile es algo que ha ocurrido antes de la historia: a cada movimiento revolucionario, siempre le sigue un movimiento conservador.

A su juicio, lo que hizo el 18 de octubre fue revelar la fragilidad de la sociedad, en medio de un intento de tratar de mejorar la distribución de las cosas, mejorar las oportunidades y cortar mejor la torta.

En ese sentido, cree que el estado actual de las cosas y mantenerlas “es muy importante para los políticos de turno, para los medios de comunicación. Les es muy servicial, les es muy beneficiosa el orden actual de las cosas. Entonces, cualquier posibilidad de que eso se desbande, de que cuestionemos, de que surjan otras miradas, otras minorías, de que se reparte un poco mejor la toma de decisiones, con los recursos, claro, genera mucho espanto”.

“Yo no sé qué va a pasar, no soy futurologo, los cientistas políticos claramente tampoco lo son, como fallan una y otra vez, la historia no se repite. No te podría decir qué va a pasar de aquí a 5 años, va de 10 años a 20 años, lo único que yo sé es que el descontento sigue, y que la precariedad sigue, la precarización sigue, la tontera de muchos políticos, la ceguera continúa, de los empresarios también, la incapacidad de, incluso de hacer, no estoy hablando de grandes revoluciones, sino de hacer concesiones mínimas para que la gente pueda tener una vida digna, no están pasando, no están ocurriendo”, lamenta.

“No sé lo que va a pasar, pero sé que el descontento está ahí, y yo creo que es una sensación que compartimos todos y todas, y que probablemente la crisis climática, lo que está pasando, no va a ser más que agudizarlo”, remata.