“Nunca volveré a Berlin”, novela de Roberto Ampuero: cuando te das cuenta que has vivido equivocado

En esta nueva entrega, Roberto Ampuero continúa explorando la temática exilio-retorno y engaño-desengaño de la política que inició en los 90 con “Nuestros Años Verde Olivo”, y que continuó luego con las novelas “El último tango de Salvador Allende” y “Detrás del Muro”, quizás el antecedente más directo de esta novela, “Nunca volveré a Berlín” (Random House, 2024).

El autor vuelve a mostrarnos la lucha de los fantasmas del exilio chileno y de quienes, como el protagonista, Patricio Dupré, llegan a Alemania Oriental huyendo de la dictadura chilena, para darse cuenta que el paraíso de la República Democrática Alemana era otra dictadura de signo opuesto. Donde las víctimas como él se transformaban involuntariamente en victimarios, al acceder a privilegios y cargos que los alemanes comunes no podían, entre ellos, el de poder salir de dicho país, algo que nadie podía hacer debido al terrible muro que separaba Berlín del Este (comunista) del Oeste (capitalista) y a una frontera fortificada.

El libro da voz también a Valentina Bode, alemana nacida en la Alemania Oriental, y al propio Erich Honecker, quien, como sabemos, gobernó dicho país desde 1976 a 1989, cuando las protestas masivas lo obligaron a dimitir y exiliarse en la URSS. Luego de estar encarcelado en Alemania, una vez cambiado el régimen, es liberado sin cargos por su mala salud y se traslada a vivir a Chile en 1993 con su mujer Margot, donde fallece tranquilamente al año siguiente en mayo.

Vemos al personaje Honecker, quien rememora una y otra vez su pasado, dialogando con líderes políticos, desde Stalin a Fidel, pasando por Allende, quizás lo más sabroso del libro.

Es una libro con ribetes de thriller, novela histórica y con tintes filosófico-políticos donde los personajes se debaten entre la búsqueda de respuestas a los actos realizados en el pasado y que vuelven una y otra vez como fantasmas de Shakespeare a cobrarse su cuota de culpa, rencor y temor, con una aterradora revisión de la “banalidad del mal”, como un elemento más del paisaje interior de cada uno de los personajes.

Bien contada, con una trama que engancha al lector y la perenne actualidad de las preguntas: ¿Qué es lo correcto, políticamente? ¿Qué es ser coherente y consecuente? ¿Qué se hace cuando caen las vendas y te das cuenta de que has vivido equivocado?

Ampuero, con la solvencia de sus novelas de Cayetano Brulé, ensayos varios y sus previas novelas sobre el tema del exilio, las dictaduras, nos da una clase magistral de buena escritura y temas de reflexión siempre actuales.

