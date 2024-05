Pese a que faltan 2 millones de vacunados, ministra Vallejo califica como mejor campaña en 7 años



En una entrevista con Televisión Nacional de Chile, la ministra Camila Vallejo defendió la campaña de vacunación contra la influenza del gobierno, a raíz de la muerte de 5 personas en la región de Ñuble a causa de complicaciones derivadas de la enfermedad. Sin embargo, entre las cifras que entregó la vocera de gobierno dijo que faltaban alrededor de 2 millones de personas para llegar al universo del 85% de la meta y calificó como la campaña de vacunación más exitosa en lo últimos 7 años. En números concretos, el público objetivo a vacunar son 9 millones de personas, es decir un poco menos de la mitad de la población, y según cifras de la propia ministra, solo se han vacunado 6 millones, lo que está muy lejos del objetivo.

Ministro Montes pide renuncia a director del Serviu de Antofagasta por no reintegro de recursos



El ministro de Vivienda, Carlos Montes, le pidió la renuncia al director del Serviu, de la Región de Antofagasta, Ricardo González Campos por la disconformidad del gobierno con su gestión en el manejo del Plan de Emergencia Habitacional de la zona. Aunque también estaría relacionado con que el Ministerio Público abrió esta semana una investigación de oficio que apunta a establecer responsabilidades y una eventual existencia de delitos respecto a la dilación de parte del serviu en el reintegro de aproximadamente $5.866 millones de pesos que fueron transferidos desde el Gobierno Regional.

Senado continuará con apuro revisión de proyecto para ampliar a dos días elección de alcaldes y gobernadores

El próximo jueves está citada nuevamente la Comisión de Gobierno del Senado para continuar la discusión del proyecto de ley que extiende a dos días las próximas elecciones regionales y municipales, programadas inicialmente solo para el domingo 27 de octubre. La iniciativa -patrocinada por La Moneda a petición del Servicio Electoral- incluye un paquete con más medidas y no solo tendrá impacto en los próximas elecciones. Considera la aplicación de multas a quienes no voten, modificaciones como el adelanto de la rendición de gastos para los reembolsos a partidos políticos y a candidatos; regula las redes sociales y plataformas digitales como propaganda electoral; simplifica el proceso de declaración de candidaturas; precisa el plazo para formalizar pactos; reduce los costos de las publicaciones efectuadas por el Servicio Electoral y aumenta del número de inmuebles disponibles para ser locales de votación, entre otras medidas. Además, de la obligación de contar con dos cámaras por cada mesa receptora en los locales de votación y se instaura definitivamente el lápiz pasta color azul para marcar el voto, entre algunas curiosidades.

Hasta horas extra tenía brigadista de Conaf acusado de ser autor intelectual y material de incendios de febrero

Según un reportaje del diario La Tercera, Franco Pinto, el brigadista de Conaf acusado de ser el autor intelectual de los incendios de febrero en Viña del Mar, sumó más de $420 mil pesos en horas extra el mes en que habrían ocurrido los hechos. El ex-brigadista Conaf quedó en prisión preventiva este sábado tras la formalización de cargos junto al bombero Francisco Mundaca a quienes se les imputó el delito de incendio con resultado de muerte, por los siniestros que arrasaron el complejo Las Tablas, de la Reserva Nacional Lago Peñuelas, y afectó a múltiples sectores de Viña del Mar y Quilpué, dejando más 140 muertos y unos 16 mil damnificados.

Ministro Elizalde se mostró optmista con fast trak legislativo de seguridad

El ministro Alvaro Elizalde se mostró optimista con las reformas propuestas por el Gobierno, sobre todo el denominado fast track de seguridad. Aunque, en entrevista con canal 13, también señaló que las trabas que ha enfrentado el gobierno vienen por la conformación del sistema político actual, agregando que el nivel de atomización de la política es algo que no se había visto en la historia republicana de Chile y agregó que en la reforma del sistema político el rol fundamental es de los propios partidos políticos. “Nosotros podemos acompañar, contribuir a los acuerdos, pero obviamente son los actores políticos los que tienen que generar estos entendimientos. Estamos llenos de proyectos personales, tenemos que recuperar el sentido de la política como un espacio de debate y de ideas, donde la ciudadanía se pronuncie respecto de los distintos proyectos del país y en la medida que le satisfaga, lo sigue apoyando. Por eso, como gobierno hemos señalado que nos parece que es una reforma necesaria que se tiene que impulsar con los mecanismos adecuados, teniendo a la vista la experiencia comparada que existe al respecto. Pero eso no puede significar postergar cambios o reformas sociales”, explicó.

Fiscal Nacional insistirá en que justicia civil vea caso de muerte de conscripto en caso Putre

El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, señaló que el Ministerio Público insistirá en que sea la justicia civil la que investigue la muerte del conscripto Franco Vargas, que murió tras realizar una marcha de instrucción en Putre, hace un mes. “A nuestro parecer”, dijo “y analizadas las circunstancias esta es una investigación del Ministerio Público”.

Agregó que aunque sean conscriptos y que haya una normativa administrativa que señala que deben ser tratados como militares, a el ministerio público le parece que en esencia son civiles circunstancialmente militares. Aseguró que desde el punto de vista del Derecho las condiciones objetivas de imparcialidad están mejor aseguradas en la justicia civil.

Presidenta de Perú pierde apoyo ciudadano tras escándalo de los relojes

De acuerdo a una encuesta publicada por el diario peruano La República, 9 de cada 10 peruanos rechaza la forma en que se lleva la dirección de su país, alegando que la crisis política que atraviesan también golpea la mayoría de los bolsillos del Perú. En los sectores más pobres de la población, solo un 3% de los encuestados apoya a Dina Boluarte. Y en material general, solo un 5% del total de los encuestados dijo apoyar a la actual administración.

El estudio dio como resultado la peor cifra a la que se ha enfrentado la mandataria, incluso peor que cuando estalló la crisis sobre su representatividad justo después de asumir la presidencia.

Iglesia Argentina reclama por alimentos a gobierno

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina y obispo de San Isidro, Oscar Ojea, pidió al Gobierno argentino que reparta “rápidamente” los cinco millones de alimentos para comedores populares que mantiene el Ministerio de Capital Humano. Según información que obtuvo la iglesia, existen dos depósitos que tienen cinco millones de kilos de alimentos guardados.

Desde el Gobierno, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, reconoció la existencia de los cinco millones de kilos de alimentos no entregados por el Ministerio de Capital Humano, pero aclaró que “por supuesto que los alimentos se van a repartir y van a llegar a la gente que le tiene que llegar”.

Esos alimentos “tienen diferentes fechas de vencimientos, no están por vencerse”, y que fueron “adquiridos por la administración anterior”. El almacenamiento se debe a “las auditorias que hizo la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello”, que concluyeron que “un buen porcentaje de los comedores eran truchos, no existían o no tenían la cantidad de gente que decían tener”.