Polémica por instalación de paneles solares en territorio chileno finaliza tras dichos de Boric

Con un evidente cambio de tono por parte de las autoridades Argentinas, se fue resolviendo durante este lunes el conflicto suscitado por la instalación de paneles solares en territorio chileno por parte de la armada argentina en el hito 1 de la frontera en Magallanes, en la Patagonia. Es que desde Europa el presidente Boric fue enfático en señalar “se lo comenté al Presidente Milei, me señaló que se lo iba a mandatar a su ministra de RR.EE, yo me imagino que no vamos a tener problemas al respecto, pero es una señal equivoca, una señal que no nos gusta y por lo tanto, lo que exigimos es que esto se resuelva en el más breve plazo posible, e insisto, sino lo vamos a hacer nosotros”.

Tras la subida de tono del presidente, las autoridades argentinas acortaron los plazos que habían establecido para el retiro de las estructuras. En una primera instancia se había anunciado el verano como fecha tope, si incluso el embajador en Chile del país trasandino Jorge Faurie, había reconocido el error, pero al mismo tiempo había señalado que hasta el verano no se podía hacer nada. Sin embargo, todo se apuró ayer y al parecer el clima no era impedimento ya que durante el día se conoció que la Armada Argentina ya envió al personal y los “medios” para remover la estructura. Tras las gestiones de la ministra de Defensa, Maya Fernández, y la cancillería. Se informó que en “las próximas horas” se resolvería el problema.

Rectora Devés “si bien una toma era comprensible el año 2011, no es lo mismo el año 2024″

Tras retornar del viaje a europa en que participó en la comitiva presidencial, la rectora de la universidad de Chile, Rosa Devés retomó sus labores y asistió a la reunión de Proyecto País Chile 2030-2050, donde se conformó el Secretariado Ejecutivo de esta, reuniendo a diversas organizaciones y autoridades. Al término de la actividad la rectora se refirió al denominado “acampe” y las otras movilizaciones que se viven en universidad de Chile. “Han puesto mucho énfasis en el tema del marcaje, que claramente que nadie quisiera que ocurra, los estudiantes qué dicen: dicen que es por seguridad, entonces vamos un paso más allá. ¿Deberíamos tener la toma? Esa es la pregunta”. Y terminó diciendo que “es más importante que nunca defender la democracia, defender las formas de relación, que sean respetuosas, eso hoy tiene que ver con la mantención a la democracia. Por lo tanto, si bien una toma era comprensible el año 2011, no es lo mismo el año 2024″.

Formalizarán a presidente del directorio de Clínica Las Condes, Alejandro Gil, por delitos de apropiación indebida

El cuarto juzgado de garantía de Santiago fijó para el 6 de agosto la formalización del presidente del directorio de Clínica Las Condes, Alejandro Gil, por los delitos de apropiación indebida y administración desleal. Esto tras una querella interpuesta por un grupo de médicos en contra de Gil y de Clínica Las Condes, apuntándolos como responsables de los delitos, que habrían sido ejecutados al no pagar los honorarios comprometidos a los médicos que prestaban servicios a la clínica a través de sociedades. De acuerdo a la querella, tampoco se le ha pagado a personal auxiliar involucrado en cirugías y procedimientos médicos.

Clínica Las Condes ha enfrentado varias polémicas con la presidencia de Alejandro Gil, una de ellas fue la acusación en su contra por haber recibido una tercera dosis de la vacuna contra el Covid 19, cuando aún había personas recibiendo la primera inoculación.

Declaran emergencia agrícola en la región de la Araucanía por afectación de sistema frontal

El ministerio de Agricultura informó que fue declarada en emergencia agrícola la región de la Araucanía, tras el sistema frontal que afectó duramente a la zona la semana pasada y que continuará bajo la lluvia durante esta. Ya el viernes se había declarado a la región del Biobío en emergencia agrícola por la misma razón. El delegado presidencial, José Montalva, anunció que se comenzará a hacer los levantamientos para determinar el daño y generar los recursos para los pequeños agricultores. Por lo pronto, el Senapred mantiene en alerta temprana preventiva a las regiones desde Coquimbo a Los Ríos por el sistema frontal que ingresó la madrugada de esta martes a la zona centro sur del país. Sin embargo, en las regiones del Biobío, Ñuble y la Araucanía, la alerta es roja por la cantidad de agua que cayó la semana pasada y la afectación ya existente en las zonas.

Vladimir Putin comienza visita de Estado de Rusia a Corea del Norte

El presidente ruso Vladimir Putin dio el visto bueno al proyecto de asociación estratégica integral con Corea del Norte que firmará durante su visita de estado al país oriental. De esta forma, dicho documento tendrá en cuenta “todos los principios universales del derecho internacional, no tendrá ningún carácter de confrontación, no estará dirigido contra ningún país y estará encaminado a garantizar una mayor estabilidad en la región de Asia Nororiental”, aseveró el asesor presidencial.

Israel afirma haber eliminado a milicianos en el centro de Gaza mientras nuevos bombardeos dejan 17 muertos

El Ejército israelí aseguró este martes en un comunicado haber matado a varios milicianos en combates “cuerpo a cuerpo” en el centro de Gaza y en Rafah, el extremo sur de la Franja. Desde hace más de un mes las tropas de Israel mantienen su ofensiva terrestre en la ciudad fronteriza con Egipto que justifican por la presencia de cuatro batallones de Hamás, que según fuentes del ejército, estarían prácticamnete desmantelados. Al mismo tiempo, se informó que 17 personas murieron en un bombardeo contra el campo de refugiados de Nuseirat y Bureij, en el centro de la Franja.