Cuatro centros urbanos afectados por paralización de funcionarios de EFE a nivel nacional

A través de un comunicado, las federaciones de trabajadores ferroviarios de carga y pasajeros anunciaron una paralización total de actividades a contar de hoy lunes los servicios de EFE Central, EFE Valparaíso y EFE Sur. La paralización responde, según los trabajadores, a la falta de respuesta de la empresa luego del accidente ferroviario del jueves en la madrugada que dejó 2 personas muertas y 9 heridas. Esto implica el cese de operaciones de trenes de EFE en la región metropolitana, de Valparaíso, Biobío y La Araucanía. Desde el Ministerio de Transportes informaron que se elaboró un plan de contingencia ante la paralización de trabajadores. En concreto durante esta jornada se suspendieron los servicios de EFE entre Alameda y San Bernardo; entre Limache – Puerto en Valparaíso; del Biotrén en el Biobío; Victoria – Temuco en La Araucanía.

Nuevo sistema frontal traería bajas temperaturas y algo de lluvia a la zona centro sur

De acuerdo con el último reporte del Senapred, un total de 3.255 personas aún están aisladas producto de los temporales vividos la semana pasada en la zona centro sur del país. Hay 1.864 damnificados y 453 albergados. Aún hay problemas de conectividad en algunas rutas producto de los desprendimientos de tierra y se mantienen unos 9.500 clientes sin suministro eléctrico producto de las lluvias. Se espera para estos días heladas normales a moderadas y formación de escarcha entre las regiones de Maule y la Araucanía. Aunque el pronóstico indica algo de precipitaciones para este martes en la zona central, estas serían de menor grado comparadas con la semana anterior. Según el registro de la Dirección Meteorológica de Chile, tras el sistema frontal que afectó a la zona centro sur, Santiago acumula hasta este domingo 297,5 mm de agua caída, cifra que transforma este inicio de año en el más lluvioso en más de dos décadas y de la historia de este mes.

Ministro Pardow da por cerrada la “polémica” con el Banco Central por costo de la energía e inflación

Este domingo, el ministro de energía Diego Pardow dio por cerrado el debate que se generó en torno a la inflación proyectada y el aumento del costo de la energía, por parte del Banco Central.

En el programa Mesa Central de Canal 13 el secretario de estado dijo: “Esas declaraciones (las que emitió en la comisión) ocurren en el contexto de una pregunta que me hacen (…) donde me preguntan por qué el efecto de inflación de las leyes anteriores no había sido considerada por el Banco Central, y mi respuesta fue: ‘esa una respuesta que tiene que dar el Banco Central’. La presidenta del BC ha dado una respuesta a aquello en sus distintas intervenciones en estos días, entonces yo creo que no hay mucho más que discutir”, enfatizó.

La polémica surgió porque el último Informe de Política Monetaria entregado por el Banco Central destacó que las proyecciones inflacionarias “suben de manera importante” y “en particular durante 2025”, atrasando así, y para 2026, el logro de retomar la meta inflacionaria de 3% en el país. Esto porque había que incorporar la fuerte alza que tendrá el precio de la electricidad para las personas.

Aprobación del Presidente Boric sube por octava semana consecutiva

De acuerdo a la encuesta Cadem, el respaldo hacia el Presidente Gabriel Boric subió por octava semana consecutiva y llegó al 36%, su mejor resultado desde el 26 de octubre del año pasado, cuando registró 37%. Respecto de su gabinete, también mejoró la aprobación de los ministros de Hacienda, Mario Marcel (57%), y de Economía, Nicolás Grau (43%), ambos subiendo 10 puntos en comparación a abril. De acuerdo al estudio los tres ministros mejor evaluados son Jaime Pizarro (79%), Carolina Arredondo (63%) y Jeannette Jara (59%). Respecto de otras materias, la percepción de que Chile va por buen camino aumentó 9 puntos porcentuales esta semana y llegó a 38%, el mejor resultado desde septiembre del 2022. A su vez, quienes se sienten optimistas con respecto al futuro de Chile (38%) vuelven a superar después de más de un año a quienes están más pesimistas (36%). En materia internacional un 49% evaluó positivamente la gira del Presidente Boric por Europa, versus el 41% que la consideró negativa. Y aunque el 53% piensa que debió regresar antes producto del sistema frontal, el 73% está de acuerdo que las giras presidenciales fortalecen la imagen de Chile en el extranjero.

Netanyahu dice estar preparado para un “acuerdo parcial” pero “no para detener la guerra”

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró en una entrevista a última hora del domingo estar “preparado para un acuerdo parcial” con Hamás para lograr el retorno de parte de los rehenes que continúan secuestrados en Gaza, pero insistió en que no pondrá fin a la guerra hasta destruir al grupo islamista. El primer ministro también aludió al impacto que el supuesto envío ralentizado de armamento desde EE.UU. está teniendo en el Ejército y en la guerra en Gaza, y dijo que “la situación básica no ha cambiado”. El alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, y el comisario europeo de Gestión de Crisis, Janez Lenarcic, alertaron que la situación en Gaza ha alcanzado “un nuevo punto de inflexión” porque la prestación de ayuda humanitaria dentro de la Franja ya se ha vuelto una misión “casi imposible”.

Arabia Saudita admite la muerte de 1.300 peregrinos en el ‘hach’ marcado por la ola de calor

Arabia Saudita reconoció la muerte de más de 1.300 peregrinos durante el ‘hach’, la peregrinación anual a La Meca, afectados sobre todo por la ola de calor que elevó las temperaturas a casi 52 grados. El Ministerio de Salud saudí informó en un comunicado que 1.301 personas fallecieron durante los ritos del ‘hach’ afectadas por el estrés térmico, el 83 % de los cuales no estaban autorizados para realizar la peregrinación. La gran mayoría de esos peregrinos viajaron de forma “irregular” y no participaron con las delegaciones oficiales de sus correspondientes países. Los fallecidos “caminaban largas distancias bajo los rayos del sol, sin refugio ni comodidad y entre ellos se encontraban varios ancianos y personas que padecían enfermedades crónicas”, detalló la nota antes de remarcar “los peligros de la exposición al estrés por calor”.

Seúl, Tokio y Washington condenan “en los términos más enérgicos” el pacto Pionyang-Moscú

Corea del Sur, Japón y Estados Unidos publicaron este lunes un comunicado en el que “condenan en los términos más enérgicos posibles” el reciente acuerdo entre Corea del Norte y Rusia, que profundiza su cooperación militar y puede incrementar el suministro de armas desde Pionyang a Moscú para su uso en Ucrania. El texto, publicado por la Cancillería surcoreana, pone especial énfasis en “las continuas transferencias de armas de Corea del Norte a Rusia que prolongan el sufrimiento del pueblo ucraniano, violan múltiples Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y amenazan la estabilidad tanto en el noreste de Asia como en Europa”. El comunicado añade que el acercamiento Pionyang-Moscú “debería ser motivo de grave preocupación para cualquiera que tenga interés en mantener la paz y la estabilidad en la Península de Corea”.