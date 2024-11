Caso Barriga: Fiscalía investiga falsificación de informe médico de hijo y evalúa desafuero de Lavín

Nueva arista en caso Barriga: Fiscalía investiga informe médico de su hijo tras denuncia de pago

En una arista más que se abre en el caso de Cathy Barriga, exfuncionarios de la Municipalidad de El Quisco denunciaron que el 9 de enero de este año, a una semana de la formalización de la exalcaldesa, se habría realizado un diagnóstico médico irregular para su hijo para lo que se habría falsificado información en un informe médico emitido en un centro de salud de esa comuna. La fiscalía investiga posibles irregularidades y falsificación de documentos que fueron presentados ante el tribunal para justificar su arresto domiciliario y así esquivar la prisión preventiva. Recordemos que hace dos días el noveno tribunal de garantía determinó que dados los nuevos antecedentes aportados por los querellantes y la fiscalía, entre los que no figura este informe dado a conocer por Tele 13, se determinó que Cathy Barriga cumpla con la cautelar de prisión preventiva.

Paralelamente, la fiscalía analiza solicitar el desafuero de su marido, el diputado Joaquín Lavín León, implicado en un caso de facturas falsas relacionadas con Maipú y a quien se le allanó sus oficinas en el congreso, su domicilio y su sede distrital hace 10 días tras revelarse su rol en la administración de la comuna de Maipú mientras su esposa era la alcaldesa.

Padre de denunciante de Monsalve: “Todavía tiene personal de confianza en Ministerio del Interior”

A casi un mes de la denuncia por violación contra el exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve, el padre de la denunciante entregó detalles del caso en una entrevista con Chilevision noticias. En la conversación, el padre de la víctima describe el momento que vive su hija y su familia como “una horrible pesadilla”. Confió en la Fiscalía y expresó su temor a que personas cercanas a Manuel Monsalve puedan entorpecer la investigación. Aseguró que el expersonero de gobierno es culpable y debe pagar por el crimen. También reveló que conoció al exsubsecretario en el Partido Socialista, pero que nunca trabajó para él. Además, lamentó la falta de contacto del Gobierno con la familia y aseguró que a su hija solo le ha llegado un mail de la mutual para ayudarla y apoyarla en su caso.

Renuncia directora administrativa de Presidencia Antonia Rozas tras muerte de gásfiter en La Moneda

El Gobierno confirmó la renuncia de Antonia Rozas Fiabane como Directora Administrativa de la Presidencia varias semanas después de que se supiera que Hugo Morales, un trabajador de Palacio de 63 años, murió de un infarto mientras cumplía una jornada laboral que se había extendido por más de 18 horas, lo que develó una situación de maltrato al interior de funcionarios de esa repartición con jornadas laborales extenuantes y otras condiciones de precariedad en el palacio de La Moneda. La Asociación Nacional de Funcionarios de Presidencia (Anfupres) y otras organizaciones, habían acusado a Rozas de no garantizar la seguridad laboral. La nueva directora será Antonia Illanes, actual subsecretaria del Deporte.

En tanto, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte solicitó autorización a la justicia para obtener antecedentes médicos de Hugo Morales. El objetivo es esclarecer las causas de su muerte al no contar con informe de autopsia del SML. La investigación se inició tras aviso de Carabineros en la ex Posta Central y se espera esclarecer los hechos con la colaboración de testigos. La familia busca respuestas ante la ausencia de autopsia tras el deceso de Hugo.

Oposición arremete contra Presidente Boric e insiste en salida de ministra Tohá

Tras una jornada de violencia registrada la madrugada del miércoles, el Presidente Boric pidió colaboración a la oposición para enfrentar la crisis de seguridad, criticando las constantes demandas de renuncias en torno a la ministra Tohá y ahora a la nueva subsecretaria de interior, Carolina Leitao. Parlamentarios de Chile Vamos respondieron al mandatario, acusando al Gobierno de no abordar adecuadamente el alza de la criminalidad y de tomar decisiones por motivos políticos. La oposición exigió nuevamente cambios en el equipo de seguridad y criticó la falta de acción ante los altos índices de homicidios y delincuencia.

DGAC informa que aeropuertos y aeródromos vuelven a la normalidad tras movilización de funcionarios

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) comunicó que los aeropuertos y aeródromos de Chile han regresado a la normalidad tras las demandas de las Asociaciones de Trabajadores Operativos y Fiscalizadores de la institución. La Asociación Chilena de Líneas Aéreas reportó al menos 15.000 pasajeros afectados por cancelaciones de vuelos durante la movilización, con 6.000 pasajeros afectados en el Aeropuerto de Santiago. Los funcionarios de la DGAC iniciaron la protesta por supuestos incumplimientos gubernamentales relacionados con un bono de fiscalización.

Marco Rubio, el senador preocupado por Hezbolá en Chile, nombrado al frente de la diplomacia de EEUU

Marco Rubio, senador republicano de origen cubano, será el próximo secretario de Estado de EE. UU., convirtiéndose en el primer hispano en ocupar este cargo. Conocido por su postura de línea dura en política exterior, especialmente respecto a China, Irán y América Latina, Rubio ha sido un crítico del presidente chileno Gabriel Boric y su postura hacia Israel. Su nombramiento representa un guiño a los votantes latinos, un electorado clave que apoyó a Donald Trump en las últimas elecciones. Rubio, de 53 años, tiene una sólida imagen de político conservador y defensor de valores tradicionales.