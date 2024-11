Presidente Boric participa en diligencia voluntaria en su domicilio por investigación en su contra

Presidente Boric participa en diligencia voluntaria en su domicilio por investigación por difusión de imágenes íntimas

En el medio de la investigación liderada por el Fiscal Regional de Magallanes, Cristian Crisosto, el Presidente Gabriel Boric participó de una diligencia voluntaria este miércoles 27 en su domicilio según lo informó su abogado, Jonatan Valenzuela, a través de un comunicado. La diligencia consistió en la entrega voluntaria de antecedentes vinculados a los correos electrónicos recibidos por el mandatario hace 10 años por parte de la denunciante. Según Valenzuela, esta acción busca “el pronto y total esclarecimiento de los hechos”. Por lo pronto, el abogado y expareja de la denunciante ha señalado en diversas entrevistas que la pérdida de un pendrive hace 10 años podría ser una de las causas de la denuncia. Desde la oposición arremetieron contra la ministra Vallejo y la forma de dar a conocer la investigación desformalizada contra el Presidente.

Senado aprueba Presupuesto 2025 con gastos reservados a Interior y test de drogas al Presidente

Finalmente, el Senado aprobó el presupuesto del 2025 por amplia mayoría. La Moneda logró una serie de victorias y también derrotas en la tramitación del proyecto, una de las propuestas más polémicas que sí logró ser aprobada fue la obligación del Presidente y sus ministros de someterse a un test de drogas de manera semestral. Sobre esta dinámica parlamentaria, de incorporar materias que no son materia del presupuesto en la discusión del erario nacional, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, expresó su molestia con la moción, señalando que no corresponde en la discusión presupuestaria: agregó que el presupuesto no es “un vehículo legislativo para cualquier materia que surja, por muy encomiable, por muy meritorio que sea. Eso no quiere decir que tenga que reflejarse o resolverse a través de una glosa presupuestaria“. Por lo mismo adelantó que el Gobierno recurrirá al Tribunal Constitucional en las materias en que estima se aprobaron glosas que escapan del marco constitucional de la ley de presupuestos.

Senadores presentan reforma al sistema político: perderían escaño quienes renuncien a su partido

Los senadores Alfonso de Urresti (PS), Luz Ebensperger (UDI), Gastón Saavedra (PS), Rodrigo Galilea (RN) y Ricardo Lagos Weber (PPD) presentaron un proyecto de reforma constitucional que busca modernizar el sistema político y electoral chileno. La iniciativa apunta a mejorar la representatividad, transparencia y gobernabilidad de las instituciones democráticas. El proyecto propone medidas como la redistribución de escaños parlamentarios según la población de los distritos, con actualizaciones cada diez años, y un umbral mínimo del 5% de los votos para que los partidos accedan a la Cámara de Diputados. Desde Demócratas y Amarillos, ambas colectividades en formación y con pocos parlamentarios, rechazaron la propuesta. Mismo caso de diputados independientes como Gonzalo de la Carrera. El partido Republicano que plantearon la necesidad de disminuir el número de parlamentarios, sin entrar al fondo.

Corte de Apelaciones mantiene prisión preventiva contra Manuel Monsalve

La Corte de Apelaciones de Santiago decidió mantener la prisión preventiva en contra del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, formalizado por delitos sexuales de violación y abuso sexual contra una exasesora. Los integrantes de la novena sala del tribunal de alzada capitalino -Antonio Ulloa como presidente y José Pablo Rodríguez como ministro- argumentaron que la libertad de Monsalve se considera como un peligro para la sociedad, por lo que ratificaron la medida dictada por el juez Mario Cayul, titular del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. De esta manera, Monsalve seguirá en Capitán Yáber, tras ser trasladado desde la cárcel de Rancagua, ante las amenazas recibidas en el penal de la Región de O’Higgins. La decisión del tribual se produjo momentos después de que se supiera que María Inés Horvitz renunció a la defensa de Manuel Monsalve debido a diferencias con sus colegas del equipo legal.

ANEF y CUT llaman a paro nacional este jueves 28: rechazan cambio en criterio de confianza legítima

La ANEF y la CUT, junto a la Mesa del Sector Público, convocaron un paro nacional este 28 de noviembre en defensa del empleo público y la estabilidad laboral. La movilización responde a un dictamen de Contraloría que elimina la renovación automática de contratos, afectando a miles de funcionarios. Exigen reducción de jornada a 40 horas, teletrabajo, incentivos al retiro y reajustes salariales. La ministra Jeannette Jara criticó el paro previo a negociaciones y advirtió de problemas para la ciudadanía por la interrupción de servicios. La ministra del Trabajo, Jeanette Jara sostuvo que recién este viernes se sentarán a conversar con los trabajadores por lo que señaló que la convocatoria a un paro antes de sentarse a conversar “no le encuentro mucho sentido, toda vez que estas conversaciones recién se van a empezar a producir”, afirmó.

Brasil: Bolsonaro es acusado de participación en plan de “golpe de Estado” y para asesinar a Lula

Un informe policial desclasificado vincula a Jair Bolsonaro con un plan de golpe de Estado y un complot para asesinar a Lula, su vicepresidente y un juez del Supremo. La investigación muestra pruebas de reuniones, documentos y registros. Bolsonaro niega las acusaciones y denuncia persecución política. El fiscal general decidirá si presenta cargos, complicando su posible candidatura para 2026.