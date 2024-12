Suprema revisará amparo presentado por Cathy Barriga luego de su retorno a prisión preventiva

Suprema revisará este viernes recurso de amparo presentado por Cathy Barriga luego de retorno a prisión preventiva

La Corte Suprema revisará este viernes un recurso de amparo presentado por Cathy Barriga tras su retorno a prisión preventiva. La exalcaldesa enfrenta acusaciones por fraude al fisco y falsificación de documentos en Maipú. La defensa busca revertir la cautelar, argumentando que vulnera sus derechos fundamentales. Barriga denunció persecución política y apeló directamente al máximo tribunal tras el fallo de la Corte de Apelaciones que restableció la prisión preventiva en lugar del arresto domiciliario previamente otorgado. El tribunal consideró que los nuevos antecedentes presentados no justificaban el cambio en la medida cautelar, destacando la gravedad de los delitos imputados y el peligro que representa su libertad para la seguridad pública. Barriga estuvo ocho días con arresto domiciliario antes de esta resolución.

Ministra Orellana responde a Chomali: “Las decisiones no se toman pensando en deseos de la iglesia”

La ministra Antonia Orellana respondió al cardenal Fernando Chomalí, quien calificó como “un regalo” la postergación del proyecto de aborto libre. Orellana aclaró que las decisiones gubernamentales no responden a los deseos de la Iglesia, sino a procesos como la actualización del reglamento de las tres causales, retrasado por objeciones, incluso de obispados. La ministra enfatizó las dificultades que enfrentan niñas con embarazos complejos debido a las limitaciones del sistema de salud, destacando la necesidad de considerar diversas voces en el debate democrático.

Arista gastos reservados del caso Monsalve: exsubsecretario accede a levantar secreto bancario

El exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve firmó la autorización para el levantamiento de su secreto bancario, en el marco de una investigación desformalizada sobre el uso de gastos reservados. Su abogado, Víctor Providel, destacó la voluntad de Monsalve para colaborar y demostrar la correcta rendición de esos fondos. Monsalve, actualmente en prisión preventiva, también enfrenta cargos por delitos sexuales contra una funcionaria de Interior. Los bancos deberán entregar la información requerida en los próximos días.

En reforma a las pensiones se enreda el acuerdo tras dichos del presidente y Jara sale a llamar a respetarlo

Como “una muy buena señal para avanzar” calificó el Presidente Gabriel Boric el hecho de que “a las AFP no les gusta la reforma de pensiones”. El Mandatario se manifestó a través de su cuenta de X, comentando un informe realizado por el Observatorio Perspectivas, centro de estudios vinculado a la Asociación de AFP, donde se asegura que es insostenible la fórmula de solidaridad que evalúa el Gobierno. La ministra del Trabajo Jeannette Jara reiteró sus críticas a la resistencia de las administradoras al cambio y a su falta de autocrítica. Afirmó que el diálogo entre oficialismo y oposición, a pesar de tensiones, “va bien encaminado” e incluso valoró la disposición de Matthei, aunque subrayó que el tiempo apremia y recordó el compromiso de despachar la reforma en enero.

Presidente de Panamá rechaza exigencia de Trump de bajar peajes del canal de Panamá

El Presidente panameño, José Raúl Mulino, descartó este jueves cualquier negociación con Estados Unidos sobre el Canal de Panamá y las rebajas en las tarifas para embarcaciones de ese país, luego de que el mandatario electo Donald Trump amenazara con recuperar el paso marítimo. El mandatario panameño afirmó que esperará a que Trump asuma el gobierno de EE.UU., el próximo 20 de enero, para “hablar” de asuntos vitales de la agenda bilateral como la migración ilegal o el terrorismo, y también del canal aunque para dejar claro que no hay “nada” que pueda cambiar la “realidad” de que es panameño. Trump amenazó el sábado con recuperar el control del canal si no se reduce el precio de los peajes a los barcos estadounidenses, pese a que la tarifa que pagan los buques no se determina por el país de procedencia.

Gobierno de Milei fija nuevo sueldo mínimo y proyecta eliminarlo

El gobierno argentino de Javier Milei, fijó un nuevo salario mínimo que considera aumentos graduales hasta marzo de 2025. La medida se tomó tras la incapacidad de empresarios y sindicatos para llegar a un acuerdo en sus negociaciones. A pesar de un aumento en dólares, la inflación ha erosionado significativamente el poder adquisitivo de los trabajadores argentinos. El gobierno justificó la decisión argumentando que el salario mínimo distorsiona el mercado laboral y buscará eliminarlo en el futuro. Sin embargo, desde el mundo sindical y varios expertos han criticado su posible eliminación.