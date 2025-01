Reforma a las pensiones llega a la sala del Senado para su despacho a la cámara

Para hoy está previsto que la reforma de pensiones se vote en la sala del Senado luego de que este fin de semana fuera aprobada por la comisión de hacienda de la corporación de manera unánime. De esta manera la reforma podría ser debatida el miércoles en la Cámara de Diputados y, si no surgen más sorpresas, podría quedar despachada a ley esta misma semana. Se estima que en el senado contará con al menos 40 votos a favor de los 50 que hay. La situación en la cámara es un poco distinta, aunque se estima que sí estarán los votos, la negativa de los republicanos, los socialcristianos y libertarios, no alcanzaría para no aprobar la reforma.

A los 78 años fallece Hernán Vodanovic, exsenador y padre de la presidenta del Partido Socialista

Hernán Vodanovic Schnake, exsenador y militante histórico del Partido Socialista, falleció a los 78 años. Padre de la actual presidenta del PS, Paulina Vodanovic, se destacó como senador por la Región de Aysén (1990-1994) y ministro del Tribunal Constitucional (2005-2015). Durante la dictadura, defendió los derechos humanos y participó en el “Grupo de los 24”. El PS destacó su compromiso con la democracia y expresó condolencias a su familia. Vodanovic tuvo un acercamiento al Movimiento Amarillos por Chile y apoyó el Rechazo en el plebiscito constitucional de 2022.

Juan Manuel Santa Cruz gana elecciones internas de Evópoli marcadas por la baja participación

La lista liderada por el exdirector del Sence, Juan Manuel Santa Cruz, venció en las elecciones internas de Evópoli -desarrolladas este sábado 25 de enero- alcanzando la primera mayoría, con un 57,32% de las preferencias. Mientras que la lista encabezada por su actual presidenta, Gloria Hutt, obtuvo un 40,76%. A más de un mes del primer proceso fallido por inconvenientes técnicos, los comicios estuvieron marcados por la baja participación electoral, la que a nivel nacional alcanzó un 10,2%, lo que se traduce en 1.715 votos emitidos, de los 16.810 militantes habilitados para votar. El recién electo presidente de la tienda afirmó que “venimos a asumir un compromiso, a darle fuerza y voz al partido por el bien de Chile”.

Lautaro Carmona y Bárbara Figueroa son ratificados como presidente y secretaria general del PC

Lautaro Carmona y Bárbara Figueroa fueron ratificados como presidente y secretaria general del Partido Comunista de Chile. La decisión se tomó durante la reunión del Comité Central del PC, destacando la paridad de género en la nueva directiva. Ambas figuras buscan reforzar el rol del partido en las discusiones políticas actuales y mantener su influencia en la agenda del gobierno y la coalición oficialista. El pleno del comité central continuará su discusión esta semana de forma presencial, ya que entre otras materias queda pendiente la elección de los 16 miembros de la comisión política (equivalente a la mesa directiva de otras colectividades), la que también sería paritaria y donde se verán reflejadas las distintas sensibilidades que componen la interna del partido.

Trump anuncia sanciones contra Colombia tras negativa de Petro a recibir aviones con deportados

Donald Trump anunció sanciones contra Colombia y un aumento de los aranceles para ese país después de que el presidente Gustavo Petro rechazara la llegada de aviones con migrantes deportados de Estados Unidos. Estas medidas incluyen restricciones económicas y comerciales que tensan las relaciones bilaterales entre ambos países. Petro justificó la negativa argumentando una política humanitaria y de soberanía, mientras Trump calificó la postura como un desafío inaceptable a sus políticas migratorias. Por lo pronto, la respuesta de Gustavo Petro no se hizo esperar y anunció que los productos norteamericanos también serán objeto de los mismos aranceles del 25%.

Hamás liberará el jueves a tres rehenes e Israel permitirá regreso de palestinos al norte de la Franja

Hamás liberará a tres rehenes, incluida la civil israelí Arbel Yehud, a cambio de abrir el corredor de Netzarim desde el lunes para permitir el regreso de palestinos desplazados al sur. El acuerdo, mediado por Qatar, incluye liberaciones adicionales y la entrega de una lista de detenidos desde octubre de 2023 por parte de Israel. Netanyahu confirma la liberación y advierte sobre futuras violaciones del acuerdo, mientras que Hamás aumenta las liberaciones de rehenes como parte de una iniciativa de la resistencia.