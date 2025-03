Fiscalía y defensa de Cariola acuerdan “segmentar información que no sea de interés criminalístico”

La Fiscalía y la defensa de la diputada Karol Cariola acordaron un procedimiento para extraer información de sus dispositivos incautados, excluyendo datos no pertinentes a la investigación por tráfico de influencias en la fallida compra de la clínica Sierra Bella. No obstante, el fiscal Patricio Cooper defendió la inclusión de ciertas conversaciones políticas, argumentando que podrían ser relevantes. Además, explicó que el allanamiento al domicilio de Cariola fue autorizado por el fiscal nacional Ángel Valencia.

Evelyn Matthei acusa doble estándar en filtraciones: algunos se indignan sólo cuando son de su lado

Evelyn Matthei criticó las filtraciones de los chats entre Karol Cariola e Irací Hassler, que incluyen críticas al gobierno de Boric y gestiones por presunto tráfico de influencias. La candidata opositora cuestionó la reacción del Presidente y sugirió que Cariola debió renunciar antes a la presidencia de la Cámara de Diputados. Además, destacó las tensiones en el oficialismo y enfatizó la preocupación por la investigación por corrupción, mientras el Ministerio Público indaga la filtración de los mensajes.

Orrego critica duramente a Fiscalía por filtraciones: “Aquí alguien está moviendo plata”

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, criticó fuertemente a la Fiscalía por las filtraciones de información en casos de alta relevancia, sugiriendo que detrás de ellas podría haber intereses económicos. Orrego expresó su preocupación por el impacto de estas filtraciones en la confianza pública y en los procesos judiciales, señalando que “alguien está moviendo plata” para beneficiarse de la situación. También pidió mayor transparencia y rigor en la investigación de estos hechos.

CMF formula cargos contra Rodrigo Topelberg por proporcionar información falsa sobre corredora STF

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) informó que su Unidad de Investigación inició un procedimiento sancionatorio contra Rodrigo Topelberg Kleinkopf, tras formularle cargos por entregar información falsa al mercado, al público y a la propia Comisión sobre la situación económica, patrimonial y financiera de STF Capital Corredores de Bolsa SpA. De acuerdo a la ley, este procedimiento tiene carácter reservado. Sin embargo, el Consejo de la CMF, en ejercicio de sus facultades legales y con el propósito de resguardar la fe pública, decidió hacer pública la apertura del proceso y los cargos formulados, manteniendo la reserva sobre los antecedentes recopilados por la Unidad de Investigación y el oficio de cargos.

Fiscalía resuelve no perseverar contra exarzobispos Errázuriz y Ezzati por falso testimonio

La Fiscalía Metropolitana Centro Norte decide no perseverar en la investigación por falso testimonio contra los exarzobispos de Santiago, Francisco Javier Errázuriz y Ricardo Ezzati, en el caso Karadima. La decisión se fundamenta en la falta de antecedentes suficientes para una acusación desde 2021. La investigación se originó en una querella del abogado Juan Pablo Hermosilla, quien acusó a los exarzobispos de mentir en el contexto de una demanda indemnizatoria presentada por víctimas de Karadima. Hermosilla argumentó que Errázuriz no cumplió con las normas canónicas y dilató el caso, citando un correo en el que el cardenal instruía que no se conociera.

Trump dice que hará públicos 80.000 archivos inéditos sobre el asesinato de John F. Kennedy

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que hoy martes por la tarde hará públicos aproximadamente 80.000 archivos inéditos sobre el asesinato del expresidente John F. Kennedy (1961-1963). El presidente dijo que los archivos se publicarán en su totalidad, sin ningún tipo de censura, y los describió como “muy interesantes”. En enero, Trump firmó una orden ejecutiva para desclasificar los archivos relacionados con los asesinatos del expresidente John F. Kennedy, del exfiscal general Robert F. Kennedy, y del activista por los derechos civiles Martin Luther King Jr.