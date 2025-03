Estenssoro dice que Netanyahu quiere el gas de Gaza lo que explica su actuar: “Tiene chipe libre”

Mientras continúan los esfuerzos para reanudar el alto el fuego en Gaza, el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, advirtió este 25 de marzo que el ejército tomará control de territorio en Gaza si Hamás no libera pronto a todos los rehenes. Según los términos del acuerdo previo, Hamás debía liberar a los secuestrados restantes en una segunda fase de la tregua, la cual se rompió tras la reanudación de los ataques israelíes el 18 de marzo.

Mientras tanto, el ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamás, reportó que 792 personas han muerto desde que Israel reinició sus operaciones militares. Organizaciones como Médicos Sin Fronteras condenaron el ataque al hospital de Nasser, mientras que la ONU anunció que reducirá su presencia en la Franja de Gaza tras un ataque que dejó un empleado muerto y cinco heridos.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: conversamos con el analista internacional y académico del Instituto de Estudios Avanzados de la Usach, Fernando Estenssoro, quien ya no tiene dudas: el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, “quiere la Franja de Gaza“.

“Lo que hay es una postura dominante: Netanyahu tiene el poder, su grupo tiene el poder, y están aplicando su política de avanzar todo lo que sea posible. Derrotar, y no solamente militarmente sino que limpiar de enemigos de toda esa zona, porque frente a las costas de Gaza hay un enorme yacimiento de gas en el mar, que ya los están concesionando“, advierte Estenssoro.

En ese razonamiento, lo único que impide la explotación de esas reservas es el territorio palestino de Gaza. “Y por eso también vienen todos estas voladeros de luces, nuevas nubes de humo, que van a ser un resort, van a ser una suerte de ‘Riviera Maya’… Eso va a ser la fachada: lo que quieren es el gas, y que está en el subsuelo marino a pocos kilómetros de Gaza“.

Y añade: “Netanyahu opera así porque tiene vía libre. Y por eso que es muy hipócrita cuando un presidente como Donald Trump dice que se está preocupado por las vidas que se pierden en la guerra en Ucrania y no dicen nada a las vidas que se pierden en Gaza, o en otros conflictos (…) (Netanyahu) No está ni preocupado ni por el Tribunal Penal Internacional, ni por nada de eso. Él sabe, además: el Tribunal Penal Internacional da lo mismo porque no tiene jurisdicción“.

Asimismo, aseveró que las condenas por la ofensiva de Israel sobre Gaza —y sobre las consecuencias humanitarias— por parte de la Unión Europe “es un discurso, están jugando al buenito de la película porque no hacen absolutamente nada, más allá de declaraciones”.

“Porque si quisieran realmente parar esto… Bueno, así como armaron a Ucrania, ¿por qué no arman a otro sector o una fuerza internacional y van y lo sacan? (…) Esto es de una hipocresía increíble, pero sí muy mediatizada por la guerra comunicacional que también implica todos estos conflictos. Entonces, Netanyahu tiene vía libre, y sabe que la tiene”.

El descuido de Netanyahu respecto de consecuencias, aseguró Estenssoro, se explica también porque él atiende más a la escena política interna que a la global: “Tiene unas ambiciones imperiales bastante singulares, pero él lo que sí necesita es demostrar una política efectiva y triunfadora para poderse mantener en el poder y poder asegurar sus posiciones al interior de la política israelí. Ahí sí que está preocupado, en el foco interno, en la pelea interna, que no lo vayan a sacar. Y no veo por dónde, hasta el minuto: mientras tenga este conflicto, mientras esté agudizado, mientras esté en estado de guerra, es muy difícil“.

“Se tiende a producir una unidad nacional, esa ha sido una estrategia clave de Netanyahu. Por eso tiene ‘chipe libre'”, afirmó el analista.