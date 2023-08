Derrumbe de puente ferroviario en India: al menos 17 muertos

Al menos 17 trabajadores han muerto tras derrumbarse el puente ferroviario que estaban construyendo. Los hechos tuvieron lugar el miércoles (23.8.2023) en el estado indio de Mizoram.

“Hoy se ha derrumbado un puente ferroviario en construcción en Sairang, cerca de Aizawl. Al menos 15 trabajadores han muerto”, declaró el ministro principal de Mizoram, Zoramthang, en X (Twitter)

Un video publicado por Zoramthanga, mostraba una estructura metálica desprendida de las altas columnas y caída sobre un valle boscoso.

Por su parte, el diario Indian Express cita a un policía que dijo que se habían recuperado 17 cadáveres y que “muchos otros” estaban desaparecidos.

Pained by the bridge mishap in Mizoram. Condolences to those who have lost their loved ones. May the injured recover soon. Rescue operations are underway and all possible assistance is being given to those affected.

An ex-gratia of Rs. 2 lakh from PMNRF would be given to the…

