Periodista venezolano y elecciones presidenciales: “Si hay alta participación, el fraude disminuye”

El periodista venezolano y exdirector del diario Tal Cual, Xabier Coscojuela, analizó las elecciones presidenciales en Venezuela, en que Nicolás Maduro busca una nueva reelección, mientras que el opositor Edmundo González pretende dar la sorpresa y terminar con 25 años de chavismo. Previo a los comicios, el mandatario advirtió que podría haber “un baño de sangre” y “una guerra civil” si perdiese, aunque luego apuntó que sus dichos fueron una “reflexión”, y que “el que se asustó, que se tome una manzanilla”.

Es en ese contexto que Coscojuela, en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, indicó que la clave será el nivel de participación en las elecciones, para evitar posibles fraudes. “La mayoría quiere un cambio, y eso también lo registran todas las encuestas. Si hay una alta participación, la posibilidad de fraude disminuye considerablemente”, afirmó.

“Las encuestas que cita Nicolás Maduro son hechas por empresas desconocidas hasta hace tres meses en Venezuela. Nadie sabe quiénes son sus directivos, nadie sabe quiénes lo dirigen. Las encuestas hechas por empresas que tienen años trabajando en Venezuela todas le dan una ventaja bastante importante a Edmundo González. Ahora, también acotan que todo va a tener mucho que ver con el nivel de participación que haya en las elecciones. A menor participación, mayor posibilidad de que Nicolás Maduro logre el triunfo sin necesidad de fraude”, señaló Coscojuela.

El periodista explicó que el registro electoral de Venezuela es de unos 21 millones y medio de personas, de las cuales cuatro millones y medio están fuera del país y no podrán votar. “Estaríamos hablando de un universo de 17 millones de personas que tendrían derecho en Venezuela a votar. La abstención en Venezuela, la más baja que se ha registrado en los últimos tiempos, es de 20%. Si sumamos un 20% a esos 17 millones, estaríamos hablando de 3 millones de personas menos que votarían. Eso situaría el voto en 13 millones y medio de ciudadanos. Si vota esa cantidad de gente, según estas encuestas, el triunfo de la oposición debería ser claro”, afirmó.

Coscojuela también destacó el cansancio de la gente tras 25 años de un estilo de gobierno que ha llevado al país a la ruina, provocando la salida de 7 millones de venezolanos, según organismos internacionales. “La gente está cansada de 25 años de un estilo de gobierno que ha llevado al país a la ruina. Eso también lo registran todas las encuestas”, indicó.

Respecto a las declaraciones de Nicolás Maduro y otros dirigentes del oficialismo, Coscojuela expresó su preocupación por la posibilidad de que no se reconozcan los resultados si el gobierno no obtiene la mayoría de los votos. “Las declaraciones que han venido dando los voceros más importantes del gobierno, comenzando por Nicolás Maduro y siguiendo con Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello, me preocupan bastante que el próximo domingo no reconozcan los resultados”, señaló.

Coscojuela mencionó un hecho importante: el Consejo Nacional Electoral emitió un acuerdo que debía ser suscrito por todos los candidatos donde se reconocía lo que dijera el Consejo Nacional Electoral. “Eso en un país normalmente democrático o medianamente democrático no creo que haga falta que lo suscriba nadie, simplemente se supone que todos respetan la autoridad electoral”, dijo.

El periodista agregó que la tensión va aumentando a medida que se acerca el día de las elecciones, con declaraciones poco claras del oficialismo sobre qué harán si no obtienen la mayoría de los votos. “La campaña de la oposición ha sido muy particular, ya que el candidato presidencial Edmundo González Urrutia no es el que lleva el peso de la campaña, sino María Corina Machado, quien fue inhabilitada para ser candidata”, explicó.