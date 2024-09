Trump anuncia que no participará en otro debate con Kamala Harris

Síntesis generada con OpenAI

Donald Trump anunció que no participará en un tercer debate electoral contra Kamala Harris. Tras dos debates anteriores, uno en junio contra Joe Biden y otro reciente con Harris, Trump afirmó que las encuestas lo muestran como el ganador y que no ve necesario otro encuentro. Harris fue considerada ganadora del segundo debate por comentaristas, pero Trump argumentó que, al no haber perdido, no necesita una revancha. Así, el segundo debate será el único cara a cara televisado antes de las elecciones del 5 de noviembre.

Desarrollado por El Mostrador