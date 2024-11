Quincy Jones, leyenda de la música estadounidense, fallece a los 91 años

Síntesis generada con OpenAI

Quincy Jones, célebre productor, arreglista y músico de jazz, falleció a los 91 años en su casa de Bel Air, California. Su familia destacó la profunda conexión de Jones con la música y su legado como artista inigualable. Conocido como “Q”, Quincy transformó el panorama musical trabajando con estrellas como Michael Jackson, produciendo álbumes icónicos como *Thriller* y *Bad*, y componiendo bandas sonoras, como la de *El color púrpura*. Ganador de 27 premios Grammy, fue reconocido globalmente y produjo el emblemático sencillo *We Are the World*, un himno solidario de USA for Africa.

Desarrollado por El Mostrador