Azerbaiyán declara luto nacional por accidente aéreo que dejó 38 fallecidos

Azerbaiyán declaró al jueves como día nacional de luto para honrar a las víctimas del trágico accidente de un avión de pasajeros Embraer 190 que operaba un vuelo de Bakú a Grozni y que dejó al menos a 38 fallecidos.

El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, firmó la orden de acatar el día de luto en respuesta a la tragedia ocurrida hoy miércoles.

