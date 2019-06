Señor Director:

En el mes de junio de cada año, gays, lesbianas, bisexuales y personas transgénero reivindican sus derechos en la tradicional marcha del orgullo. Esta es una movilización que se repite, año tras año, y que busca no solo generar solidaridad entre cientos de hombres y mujeres cuya orientación sexual o identidad de género difiere de la norma, sino que visualizar los derechos de todos ellos. Chile, hoy es un país, que dispone de una legislación que resguarda y protege derechos de dicha población. No obstante, persiste la violencia hacia dicha comunidad, la que se traduce en diversos actos de odio, algunos con mucha violencia. Por eso, salir a la calle, marchar y reivindicar derechos no es un acto baladí. Es una acción que busca representar a un grupo, históricamente discriminado y estigmatizado, con el fin de mostrar que somos parte de esta comunidad nacional y que nuestros derechos deben ser respetados y resguardados.

Este año, además, el desafío es mayor. Recientemente el país aprobó una Ley de Identidad de Género. Históricamente, las personas transgénero han sufrido niveles altos de violencia. Por eso, este año, más que nunca, marchar es importante. Es fundamental hacerlo para estar con las personas transgénero que han sufrido mucho, y que gran parte de ese sufrimiento han debido afrontarlas solas. Hoy, en cambio, nos movilizamos juntos y acompañamos a todos y todas quienes se han sentido discriminados por ser diferentes. De esta forma, les decimos que no están solos y solas. Que estamos a su lado y que la protección de sus derechos, es igualmente, la protección de todos nuestros derechos.

Jaime Barrientos

Académico Facultad de Psicología

U. Alberto Hurtado