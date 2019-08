Cambio de horario escolar, por favor

Señor Director:

Junto con saludarle, le comentamos que somos estudiantes de II° del liceo politécnico Sara Blinder y nos aflige el horario del colegio, especialmente los últimos bloques de clases.

Las últimas horas de clase no tenemos la misma energía, estamos más cansadas. Creemos que el horario de clases debería ser de 8 am a 13 30 horas, para así, el próximo día de clases no volver tan cansadas. Nosotras preguntamos ¿será posible que se cambie el horario de clases?

Consideramos que los beneficios de aceptar el horario mencionado sería que las estudiantes no estén tan cansados cada día, como sucede con el horario actual.

Nos despedimos atentamente

Noelia Armijo y Lucero Abalos

Alumnas del Liceo politécnico Sara Blinder Dargoltz