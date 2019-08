Rituales de iniciación en las Fuerzas Armadas

Señor Director:

Me parece bastante sorprendente e indignante que en nuestro país sigan ocurriendo barbaries como la del estilo que se están cometiendo en las fuerzas armadas con su “ritual de iniciación”.

Recordemos que estas víctimas, algunas fueron obligadas a estar en ese lugar, y que la tortura fue abolida desde hace mucho tiempo, hay algunas personas que dicen “pero en la guerra es peor”… ¿Qué guerra? ¿Acaso ya estamos aceptando el hecho de que vamos a librar una guerra tarde o temprano? ¿O, solo aceptaremos este hecho y se nos olvidará la próxima semana, para centrarnos en el otro “viral” del momento? Además, ¿esto ya está normalizado o es un caso excepcional?

Esto no solo sucede en las fuerzas armadas, sino que este tipo de violencia, ya sea de mayor o menor grado, sucede en todos lados, en el colegio, con la forma de bullying o acosamiento, en las mismas calles, donde te pueden decir improperios de alto calibre por equivocarte en un asunto nimio, en las movilizaciones, ya sea, sobre feminismo, AFP, o cualquier otro tema polémico, donde el que tenga una opinión diferente a la del resto, debe ser llevado a la “hoguera” o siendo “funado” por todo Chile, ¿acaso volvimos a la inquisición?

Ya para terminar, creo que estos casos de violencia extrema deben ser condenados, no solo en las fuerzas armadas, sino en cualquier otro lugar donde no se tolere otra opinión o gusto, para no normalizar este problema o… ¿Ya es demasiado tarde?

Pablo Navarrete

Estudiante