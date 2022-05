Estados intermedios ¿es la solución?

Señor Director:

Ante la violencia que incomprensiblemente afecta por largo tiempo a compatriotas de la zona sur, sectores han demandado la declaración de Estado de Excepción Constitucional que les permita contar con seguridad para desarrollar sus actividades.

El gobierno ha manifestado que está evaluando una modalidad de “Estado Intermedio” que permitiría la participación de las FFAA cuyo detalle aún no se conoce.

¿ Será suficiente y conveniente?

Hasta ahora como sociedad no hemos podido concitar una mirada unida ante este problema, donde percibo que cada sector ha llevado agua para su molino y quizás, los eventos recientemente vividos sean el incentivo que necesitábamos para generar una forma de actuar como país.

Emplear a los militares ante problemas políticos o sociales, en el mejor de los casos, pueden contribuir a bajar la fiebre pero no a solucionar la enfermedad. Lo que se vive en la zona sur, quizás sea un buen ejemplo que sugiere que se requiere algo más que las FFAA.

En esta idea, urge conocer la propuesta integral de las autoridades respecto a cómo abordarán la situación de la macrozona sur más allá de la sola seguridad, la que debiera contemplar medidas en diversos ámbitos que, por cierto, para ser exitosa, demanda que sea consensuada y no de un gobierno porque este complejo tema, requerirá un abordaje e implementación de medidas de largo plazo más allá de un período electoral de 4 años.

Quizás esta es otra lección aprendida de los intentos anteriores que debemos atender.

De entrada, asumo que las autoridades conocen que el empleo de los militares es muy distinto al de los policías como asímismo, espero que se haya evaluado las reales capacidades de las FFAA para que esta nueva misión –que no será de corto plazo— no las afecte en el cumplimiento de las diversas funciones que nuestra sociedad les asigna.

En esta idea, algunas reflexiones.

¿ De qué han adolecido las policías para que se sugiera que el empleo de las FFAA solucionará el problema? Las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) diseñadas para proteger la infraestructura crítica ¿son aplicables a esta nueva situación? ¿ Los soldados contarán con el respaldo de la autoridad política en el debido actuar? ¿Cuentan los militares con la adecuada inteligencia para su accionar? ¿Cómo será la dependencia de los jefes militares con las autoridades políticas? ¿La justicia tendrá algo distinto que aportar. ?

Una sugerencia para nuestras autoridades.

Tengo el convencimiento –basado en mi experiencia en Haití— que durante este proceso convivirá el diálogo y la cooperación con actos de grupos violentistas guiados por intereses ajenos a la llamada “causa mapuche”.

Esto, no debe distraerlos del gran objetivo, solucionar el tema de fondo y asegurar un estado de derecho para todos, donde la violencia no tiene espacio alguno, lo que requiere la condición sine qua non del compromiso de todos los actores políticos y sociales y por cierto, que el gobierno haga lo suyo en cuanto al orden público.

Le deseo templanza a nuestras autoridades ya que lo que viene no será para nada sencillo y para ser exitoso, se requerirá algo que escasea en nuestra sociedad: unidad.

Presidente Boric, usted la lleva.

Eduardo Aldunate Herman