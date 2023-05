Hablando de racismo y academia

En el país y en la academia aún persiste el desafío de comprender la relación histórica entre el Estado de Chile y el Pueblo Mapuche, de conocer sus implicancias culturales y políticas, para analizar los hechos de la contingencia. Como en todo el continente, la cultura occidental despojó no solo del territorio a los pueblos originarios, si no que los despojó de la validez de su cultura, conocimientos y forma de aproximarse a la realidad (ciencia). Esto, unido a la escasa, incompleta y deficiente enseñanza de la historia en los colegios, genera las condiciones para el prejuicio y el racismo, muy presentes hoy en Chile.

Cuando el mundo del fútbol condena la violencia racista, cuando unos oficiales de la Armada fueron destituidos por asesinar a una persona inmigrante discapacitada, nuestra lamngen Elisa Loncón, una mujer Mapuche, Doctora y académica de la USACH que está siendo asediada porque se le cuestiona no solamente un sabático, si no que se ha llegado a cuestionar su trabajo académico. Esto es un hecho político que devela cómo el racismo está muy presente e instalado.

Por primera vez un sector de la derecha y la prensa están pidiendo que una académica rinda cuentas ante el país de sus actividades. Hace poco tiempo el mismo sector político solicitaba los nombres de quienes dictan asignaturas sobre género. Pero en este caso, se trata de una mujer Mapuche, ex presidenta de la Convención Constitucional y que ha vivido muchas situaciones de acoso desde entonces. No cualquiera resiste esa violencia. Ella ha tenido que salir a defenderse en los medios, los mismos que la cuestionan.

Estimada lamngen, no está sola! Y gestos preciosos como los de sus colegas en la USACH y los más de mil colegas que firmaron una carta de apoyo lo demuestran. Somos Txokinche, agrupación Mapuche triestamental en la Universidad de La Frontera y queremos sumarnos a las muestras de apoyo porque nos sentimos tan atacados como Ud.

Agradecemos a los doctores Andrés Navas y Pablo Paniagua por sus excelentes indicaciones para buscar la actividad de investigación de la Dra. Loncón, demostrando que no hay secretos. Sin embargo, la academia a la luz de la misión de nuestras Universidades públicas, no puede ser reducida al cumplimiento de un par de indicadores, como los mencionados por la prensa. La academia es también docencia, extensión, vinculación con el medio y ahí también se expresa la excelencia, aunque no se pueda medir en número de papers. Nuestra lamngen está haciendo una labor vital para la preservación de una lengua milenaria, el mapudungun, que está muriendo y es ridículo pensar a cuántos papers esto equivale.

La nueva Ley de Universidades estatales, Ley 21.094, hace énfasis en que la Misión de las Universidades estatales (UES) es transmitir saberes superiores mediante diversas formas, colaborando con el Estado para la definición de políticas, con perspectiva intercultural. Esto la Dra. Loncón lo ha logrado con creces!! Así mismo la Ley compromete a las UES a “la formación de personas con espíritu crítico y reflexivo, que promuevan el diálogo racional y la tolerancia, y que contribuyan a forjar una ciudadanía inspirada en valores éticos, democráticos, cívicos y de solidaridad social, respetuosa de los pueblos originarios y del medio ambiente”. En la acreditación, las universidades deberemos mostrar cómo hemos avanzado en esto y labores como las de la lamngen serán un aporte fundamental.

En el país y en la academia aún persiste el desafío de comprender la relación histórica entre el Estado de Chile y el Pueblo Mapuche, de conocer sus implicancias culturales y políticas, para analizar los hechos de la contingencia. Como en todo el continente, la cultura occidental despojó no solo del territorio a los pueblos originarios, si no que los despojó de la validez de su cultura, conocimientos y forma de aproximarse a la realidad (ciencia). Esto, unido a la escasa, incompleta y deficiente enseñanza de la historia en los colegios, genera las condiciones para el prejuicio y el racismo, muy presentes hoy en Chile. Esto lo que aborda la nueva Ley de las Universidades Estatales considerando un valor incorporar la cosmovisión indígena dentro de la Universidad, a través de la interculturalidad crítica.

Por todo esto, como Txokiñche reiteramos nuestra denuncia a las prácticas de amedrentamiento de un sector político hacia un cierto tipo de actividad académica, que plantea una legítima crítica a las estructuras establecidas, justamente representadas por el sector que interpela a nuestra lamngen. Por lo que reiteramos nuestro repudio ante estos hechos, que debilitan la buena convivencia democrática y que intentan detener el desarrollo del necesario pensamiento crítico que debe ser un eje central de la academia, como lo mandata la Ley.

Lemoria,

Txokiñche