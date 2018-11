Contra la geopolítica de la muerte, una geografía para la vida

Señor Director:

Como geógraf@s, que trabajamos en el territorio junto al pueblo mapuche, nos hacemos parte del dolor de la familia y Lof del peñi/lamngen Camilo Catrillanca, asesinado cobardemente por Carabineros de Chile el pasado miércoles 14 de noviembre en Temucuicui Tradicional, Ercilla. Este episodio ocurre en el marco de la violencia policial y política ejercida por el Estado chileno hacia los Lof mapuche en resistencia en diversos territorios del Wallmapu, que hoy ejercen control sobre sus territorios. Manifestamos nuestro rechazo al innecesario uso de fuerza policial en la comunidad de Temucuicui, vulnerando los derechos de niñas, niños y adolescentes expuestos a constantes allanamientos y violentos operativos policiales. Por este motivo, exigimos la desmilitarización de Wallmapu, la salida del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) y Comando Jungla de la región de la Araucanía, así como la renuncia del ministro del interior de Chile, Andrés Chadwick, uno de los principales responsables de estos eventos.

La violencia colonial en Wallmapu ejercida por los Estados Nacionales de Chile y Argentina desde sus inicios, a través de acumulación por desposesión, derivó en la apropiación de territorio mapuche para el ejercicio de poder soberano, instrumentalizándolo, según las pautas del mercado y del pensamiento moderno, para convertirlo en propiedad. Hoy en día, la continuidad de la práctica del colonialismo interno sigue recayendo sobre el conocimiento y las prácticas territoriales de nuestro pueblo, imponiendo mediante la fuerza, una política de negación que encarcela y asesina a nuestros jóvenes weychafe y autoridades mapuche – logko, werkén, machi –.

La comunidad Temucuicui, territorio de Huequén, actual comuna de Ercilla, es un ejemplo de resistencia territorial en Wallmapu, siendo la comunidad que mayor extensión de tierras ha logrado recuperar durante las últimas décadas, primero, con el fundo Alaska y, posteriormente, con la recuperación del fundo La Romana y Montenegro, que se encontraban bajo el control de forestales y latifundistas. El peñi/lamngen Camilo Catrillanca, fue uno de los weychafe que entregó su vida en este proceso de recuperación territorial. Cuando este territorio fue recuperado, se juró que en él no volvería a entrar la policía, ni el Estado. Es por este motivo que, a pesar de la represión instalada aquel trágico día, el peñi/lamngen Camilo Catrillanca avanzó con su tractor, ejerciendo con su cuerpo el control territorial y su derecho a la autonomía.

Creemos que la sistemática represión policial realizada por las unidades de operaciones especiales de carabineros GOPE y en particular del “Comando Jungla” en Wallmapu, no sólo entorpece los constantes esfuerzos de diálogo entre comunidades mapuche, sociedad chilena y Estado, sino que también incita a la violencia en un territorio históricamente intervenido y empobrecido por la sociedad dominante, creando una geografía del terror tal como se ha hecho en Colombia sobre los pueblos originarios y afrodescendientes que ejercen su territorialidad y libre determinación. Por otro lado, el modelo extractivo que promueve el Estado de Chile sobre nuestros territorios es una geopolítica de la muerte, que atenta contra el ixofillmongen, es decir, sobre todas las formas de vida sin excepción alguna. Ngen, leufu, lemu, uñum, wingkul, mallín, entre muchas otras entidades que entran en relación con la existencia mapuche, hoy se encuentran amenazadas, generando violencia estructural, epistémica y ontológica. Afectando al Az Mapu, orden territorial mapuche, se afecta la existencia de nuestro pueblo. A lo anterior se suma el accionar de los medios de comunicación oficiales que ha construido un imaginario geográfico sobre la “zona roja del conflicto mapuche”, y el terrorismo étnico, promoviendo la violencia simbólica que criminaliza el legítimo derecho a la resistencia de un pueblo, e incitando discursos racistas en la sociedad chilena. La lucha por el territorio, no es terrorismo, la lucha del pueblo mapuche es territorialista, no terrorista.

La geografía, como ciencia social, tiene una deuda pendiente con el pueblo mapuche, que se devela en su silencio cómplice frente a una disputa territorial histórica en Chile. Esta resistencia a la apertura de estos temas, que son urgentes e íntimamente ligados a nuestro quehacer, es problemática. Si bien en Chile, hay geógraf@s que han estado trabajando con comunidades mapuche en los últimos 20 años, cuyos trabajos han sido publicados y expuestos en congresos, las discusiones se mantienen en una esfera marginal. Mientras tanto, vemos cómo en la enseñanza geográfica prevalece una lectura descriptiva y analítica del espacio heredada del régimen militar, la cual fue eliminando del mapa aquellas territorialidades mapuche en resistencia, y que mantiene la promoción de discursos de desarrollo territorial de carácter capitalista que son poco críticos respecto al reconocimiento de los derechos territoriales de comunidades mapuche del sur de Chile.

Creemos importante señalar la necesidad de avanzar hacia una geografía que reconozca las diferencias, a través de un diálogo de saberes con la sociedad chilena, necesarios para construir un camino hacia una geografía de la paz. Para esto, es indispensable la formación de estudiantes, profesionales, académicos e investigadores sensibilizados con la realidad y el conocimiento territorial propio que emana desde los pueblos originarios. Tenemos pendientes varias tareas: en primer lugar, discutiendo las políticas de desarrollo neoliberal que se imponen a través de instrumentos como el Plan Araucanía, que busca modificar la Ley Indígena para facilitar el arriendo o venta de tierras indígenas de forma individual, sin abordar de forma seria, el trasfondo de las demandas territoriales de los pueblos originarios. En segundo lugar, visibilizando el contexto geográfico, social, histórico y político de las demandas de los pueblos originarios la cual es transversal a muchos de los temas que se trabajan y enseñan en las escuelas de geografía del país, que nos permita nutrir una lectura más crítica respecto a estas situaciones y contribuir a sus posibles soluciones. En tercer lugar, cuestionando el modelo curricular monocultural con el cual se enseña geografía en las aulas escolares y universitarias, tendientes a homogeneizar categorías espaciales relacionadas al mundo indígena, limitando comprensiones del espacio situadas culturalmente. En cuarto lugar, fortaleciendo nuestro compromiso con las comunidades indígenas, por medio de trabajos serios de cooperación que nos obliga a renovar nuestras metodologías de trabajo, en el marco de una responsabilidad ética de investigación.

Queremos hacer un llamado a la academia geográfica a prestar mayor atención a las demandas territoriales de los pueblos originarios, quienes han estado marcados por la pobreza y el despojo, cuyas resistencias y luchas debemos hacernos cargo. Creemos que la Geografía es una disciplina relevante para la transformación social y para construir mundos más esperanzadores que nos permitan hacer frente a las agresiones del proyecto neoliberal y moderno. Y porque, como dice Daniela Catrileo:

“Hoy nos puede demostrar que su gesto es político y no una mera extracción epistemológica. Hoy necesitamos que todxs salgan de su comodidad, porque nos están matando y no hay paper que aguante ese dolor”.

Viviana Huiliñir-Curío. Geógrafa (UDEC). Mg en Ciencias Sociales Aplicadas (UFRO). Investigadora CIE-Patagonia (UFRO) y CIIR.

Pablo Mansilla Quiñones. Profesor Asociado Instituto de Geografía, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile. Laboratorio de Geografía Social y Territorialidades Alternativas.



Firmas Adherentes / Signatures:

1. Leonardo Simón Crisostomo Loncopán, licenciado en Ciencias Geográficas UCT, werkén Lof Trankura.

2. Marcelino Ariel Aillapán Matamala, Geógrafo UCT, miembro comunidad Indígena Antonio Hilcapán, Lircay.

3. Grace Garside, Doctoral Researcher in Geography, University of Durham, UK

4. Cesar Roberto Leal Soto. Geógrafo, Investigador doctoral del Programa de Estudios Globales, Instituto de Sociología - Universidad de Freiburg, Alemania.

5. Patricio Andrés Tenorio Pangui, Asistente de investigación en Centro de Estudios de Desarrollo Regional y Políticas Públicas (CEDER), Universidad de Los Lagos, Osorno-Chile.

6. Tamara Noemí Puchi Quinchel, Licenciada en Geografía y Planificación Territorial UACh, Equipo Técnico de la Red de Defensa de los Territorios- Los Ríos.

7. Francisco Javier Vergara Riffo. Licenciado en Geografía. Pontificia Universidad Católica de Chile, Presidente Asociación Geoeduca.

8. Maciel Painemal Huircapan, Geógrafo, comunidad indígena Juan Antinao, Cholchol.

9. Natalia Isabel Loncopan, estudiante de la tecnicatura en planificación ambiental. Universidad Nacional del Comahue. Neuquén, Argentina.

10. Claudio Curiqueo. Profesor de historia, Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Geógrafo, Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Educador tradicional Mapuche.

11. Stefany Alvarez Alvarez, Geógrafa UC Temuco, miembro fundación Innova País y docente Universidad Católica de Temuco.

12. Carlos Walter Porto Gonçalves. Premio Casa de las Américas. Laboratório de Estudos de Movimento Sociais e Territorialidades. Posgeo Universidad Federal Fluminense, Brasil.

13. Rodrigo Mundaca, ingeniero agrónomo, vocero nacional Modatima, agregó premio internacional de derechos humanos de la ciudad de Nuremberg 2019.

14. Marcela Palomino-Schalscha, PhD, Lecturer/académica, Victoria University of Wellington, Aotearoa Nueva Zelanda.

15. Alexander Panez Pinto - Doctorando en Geografía Universidad Federal Fluminense y miembro de MODATIMA.

16. Andrés Moreira-Muñoz. Profesor Titular , Instituto de Geografía, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Doctor en Ciencias Naturales de la Universidad de Erlangen-Nürnberg, Alemania.

17. Walter Imilan Ojeda. Académico Escuela de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Central de Chile. Núcleo Geografía y Urbanismo CONICYT. Doctor por la Universidad Técnica de Berlín.

18. Amparo Gallegos C. Directora Escuela de Geografía. Universidad Academia de Humanismo Cristiano.

19. Camila Salinas Silva, Geógrafa Pontificia Universidad Católica de Chile, Candidata a Magíster en Planificación y Gestión Territorial Universidad Católica de Temuco, Círculo de Mujeres Hijas de la Luna del Wallmapu.

20. Andoni Arenas Martija. Director del Laboratorio Geografía, Educación y Actores Sociales del Espacio. Instituto de Geografía, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

21. Carla Marchant Santiago. Geógrafa, Académica del Instituto de Ciencias Ambientales y Evolutivas Facultad de Ciencias, Universidad Austral de Chile

22. Valentina Gatica Gómez Laborante del Centro de Estudios Regionales (CER UACh) Presidenta de LA Federación de Estudiantes de la Universidad Austral de Chile Estudiante de Geografía UACh, Valdivia, Chile.

23. Cristian Beroíza Pereira. Licenciado en Sociología. Mg © Gestión e Innovación del Turismo de Intereses Especiales. Equipo técnico Geoturismo Patagonia Verde, Universidad Austral de Chile.

24. Sixto Hernán Salazar Soto, Licenciado en Geografía Universidad de Chile. Director de Proyectos ONG ECO+D, Miembro Cooperativa Valdivianos Sin Basura. Secretario Ejecutivo Asociación GeoEduca

25. Elizabeth Dominga Espinosa Badilla, Estudiante de Geografia Universidad Alberto Hurtado

26. Rodrigo Aros Bustamante, Licenciado en Geografía Universidad de Concepción

27. Gabriela Álamos Mubarak, Estudiante de Geografía Universidad Alberto Hurtado

28. Carlos Cavieres Villanueva ; Geógrafo Universidad Alberto Hurtado. Recolector ENUSC 2018, INE.

29. Karla Helena Guzmán Velázquez. Geógrafa UAM-X, México. GeoBrujas, comunidad de geógrafas.

30. Rodolfo Quiroz. Doctorante en Geografía, Universidad de Sao Paulo, Brasil. Profesor Departamento de Geografía Universidad Alberto Hurtado.

31. Francisca Quezada Sanhueza, Geógrafa Universidad de Chile. Ayudante cátedra Escuela Geografía U. de Chile. Activista Red Lesbofeminista, Santiago.

32. Maria Cristina Méndez Tapiero, antropóloga Universidad Nacional de Colombia, estudiante de la maestría de Desarrollo Territorial Rural Flacso - Ecuador, indígena del pueblo pijao (Colombia).

33. Nicolás Andrés Daccarett Mancilla, Licenciado en Geografía Universidad de Chile. miembro de Corporación Habitar Colectivo y Cooperativa de Trabajo Kincha, afiliada a la Federación de Cooperativas de Trabajo Sin Patrón TRASOL.

34. Ulises Sepúlveda, académico Departamento de Geografía Universidad Alberto Hurtado.

35. Sandra Fernández Castillo. Dra. en Geografía Humana. Profesora Asociada. Departamento Geografía, Universidad de Concepción

36. Ivonne Elizabeth Gálvez Zárate, Estudiante de Geografía Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile

37. Adriano Rovira Pinto. Profesor del Instituto de Ciencias de la Tierra, Universidad Austral de Chile.

38. Daniela Alexandra Alvarado Pincheira. Geógrafa, Docente UC Temuco.

39. Oscar Betanzo Cisterna. Geógrafo, Pontificia Universidad Católica de Chile.

40. Francia Catalina Villagrán Muñoz. Estudiante de geografía universidad Alberto Hurtado.

41. Paulo Olívio Correa de Aquino Júnior. Geógrafo, mestrando pelo Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, Universidade Federal do Pará. Pesquisador no Grupo de Pesquisa Territorialização Camponesa na Amazônia.

42. Jorge Olea Peñaloza. Doctorando en Geografía, Pontificia Universidad Católica de Chile

43. Jessica Budds, Profesora Asociada de Geografía y Desarrollo Internacional, Escuela de Desarrollo Internacional, Universidad de East Anglia, Reino Unido.

44. Juan Carlos Cerda. Geógrafo. Investigador en ocupación territorial en el siglo XVI

45. Kasandra Leiva. Licenciada en Geografía y geógrafa por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

46. Jonathan Martínez. Geógrafo. Ciudadanos por San Bernardo.

47. Raul Molina. Geógrafo, Doctor en Antropología.

48. Gabriela Raposo Quintana. Doctora en Arquitectura y Estudios Urbanos, Pontificia Universidad Católica de Chile

49. Fabiola Morales, administradora pública.

50. Juan Carlos Skewes V. Académico del Departamento de Antropología Universidad Alberto Hurtado

51. Sonia Reyes Herrera. Académica del departamento de Sociología, Universidad de Valparaíso, Chile.

52. Sebastián Andrés Crespo. Investigador y Académico del Instituto de Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

53. Ana Angelita da Rocha Prof.a. Adjunta II, Departamento de Didática. Faculdade de Educação Universidade Federal do Rio de Janeiro

54. Fernanda Rojas Marchini. Estudiante de PhD en Geografía Humana. Universidad de British Columbia. Canadá.

55. Luis Miguel Andueza, antropólogo, Candidato a Doctor en Geografía, King’s College London.

56. Marcelo Lorca Ortiz. Geógrafo. Profesor de Geografía y Medio ambiente Liceo Jorge Alessandri La Serena.

57. Katherine Flores Mayorinca. Estudiante de Geografía en Universidad de Chile. Secretaria General de Asociación GeoEduca.

58. Didier BAZILE Directeur Régional Méditerranée, Moyen-Orient et Pays des Balkans Représentant de l’INRA et d’Agreenium

59. Camilo Fernando Mansilla Quiñones. Geógrafo. Candidato a Magister en Geografía y Geomática Pontificia Universidad Católica de Chile. MODATIMA - Fuerza Socioambiental en Defensa de los Territorios.

60. Manuel Prieto, Investigador. Instituto de Arqueología y Antropología. Universidad Católica del Norte

61. Joaquín Rivera, Geógrafo. Profesor de Geografía, Universidad San Sebastián, Sede Patagonia, Puerto Montt.

62. Carolina Rivera Soto, Antropóloga Universidad Alberto Hurtado.

63. Pablo Loyola V , Especialista en Planificación Urbana FADU-UBA

64. Carla Pedrazzani, geógrafa. Docente e investigadora. FFyH-UNC-CLACSO.

65. Natalia Ramírez, Geógrafa de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Candidata a magister en Geografía en la Universidad de Chile.

66. Patricia Pintos, geógrafa. Docente e investigadora, IdIHCS / Universidad Nacional de La Plata.

67. Facundo Martín, Docente e investigador en Universidad Nacional de Cuyo e INCIHUSA-CONICET.

68. Laura Chávez. Arquitecta Magister en Geografía. El Salvador

69. Daniela Escalona Thomas, Doctora (c) Geografía UC. Coordinadora NIDAS-UAHC. Universidad Academia de Humanismo Cristiano

70. Pía Soto Salazar. Geógrafa, Universidad de Chile.

71. Ana Karina Maldonado Alcaíno. Geógrafa, Programa de Salud Ambiental, Escuela de Salud Pública Dr. Salvador Allende Gossens. Universidad de Chile.

72. Wladimir Riquelme Maulén, Antropólogo. Asistente de investigación PUC-Villarrica

73. Valentina Pineda Mendizábal, Geógrafa, Pontificia Universidad Católica de Chile.

74. Felipe Irarrázaval, Doctorado en Geografía Humana. University of Manchester

75. Omar Cataldo Ruiz,Licenciado en Geografía. Miembro de Agrupación Valle Consciente Limache. Miembro del Comité Local de Limache por la Reserva de la Biósfera.

76. Claudio Pulgar Pinaud. Arquitecto. Doctorando en Estudios Urbanos. École des Hautes Études en Sciences Sociales - EHESS. Francia.

77. Eduardo Liendo Guillén. Licenciado en Geografía. Geógrafo Universidad Academia de Humanismo Cristiano.

78. Lucas Alcayaga Fazzini, Geógrafo, Consultor de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO).

79. Simon Springer, Professor of Human Geography, Discipline of Geography and Environmental Studies, University of Newcastle, Australia.

80. Annita Lucchesi, PhD student; Cultural, Social, & Political Thought, University of Lethbridge, Alberta, Canada

81. Jose Arias Bustamante, Ingeniero Forestal, Candidato a Doctor en Ciencias Forestales, Universidad de Columbia Britanica. Vancouver, Canada.

82. Mario Rozas Poblete, Profesor de Historia y Geografía, Universidad de La Frontera.

83. Hans Fernández Navarro, Geógrafo, doctorando en Geografía, Pontificia Universidad Católica de Chile

84. Ivo R. Gasic Klett. Geógrafo. Departamento de Geografía, Universidad Alberto Hurtado

85. Leah Temper, PhD. McGill University, Montreal, Canada

86. Pablo Loyola V, Especialista en Planificación Urbana FADU-UBA

87. Laura Chávez. Arquitecta Magister en Geografía, El Salvador

88. Ivana Taucan, licenciada en historia, pueblo diaguita

89. Héctor Riquelme Solís. Geógrafo. Universidad Alberto Hurtado.

90. José Barrena Ruiz. Investigador Asociado - Centro de Estudios Ambientales, Universidad Austral de Chile

91. Diego Avilez Ayala. Licenciado en Geografía, Universidad de Concepción.

92. Natalia Pérez, PhD Candidate, Department of Geography, Simon Fraser University, Burnaby, Canada.

93. Hugo Romero-Toledo, Profesor Asociado del Instituto de Estudios Antropológicos, Universidad Austral de Chile.

94. Carolina Sternberg, Doctora en Geografía, DePaul University, Estados Unidos.

95. Melisa Miranda Correa, Arquitecta Pontificia Universidad Católica de Chile, MPhil Landscape Architecture Edinburgh University

96. Joe Bryan, Associate Professor. Department of Geography, Boulder, Colorado. USA

97. Daniel Gámez, Estudiante de Maestría, Departamento de Geografía, Universidad de British Columbia, Vancouver, Canadá (Territorio xʷməθkʷəy̓əm-Musqueam).

98. Sebastián Arriagada, Egresado de Geografía y del Mg Desarrollo a Escala Humana y Economía Ecológica, Investigador en turismo de base comunitaria, UACh.

99. Alejandra Mora Soto, estudiante de doctorado en Geografía y Medioambiente, Universidad de Oxford.

100. Loreto Nova Navarrete, Geógrafa, Universidad de Concepción.

101. Javiera Bravo, simpatizante de la geografía.

102. Baeza Fabricio. Prof. Geografia. Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Comodoro Rivadavia. Chubut. Argentina

103. Daniela Alexandra Triviño Flores, Licenciada en ciencias geográficas, Universidad Católica de Temuco. Miembro Fundación Innova País.

104. Tomás Bravo, Geógrafo. Municipalidad de Recoleta.

105. Nelson Martínez Berríos. Candidato a Doctor en Geografía, Universidad de California, Davis

106. Natalia Pozo Morales. Estudiante de geografía Pontificia universidad católica de Chile. Coordinadora taller de género y territorio asociación GeoEduca.

107. Ignacio Celis Marín. Geógrafo. Universidad de Buenos Aires - CONICET

108. Torsten Krause, Assistant Professor, Lund University Centre for Sustainability Studies, Lund, Sweden

109. György Pataki, Associate Professor, Department of Decision Sciences, Corvinus University of Budapest, Hungary

110. Iván Lazo Pavez, egresado licenciatura en Geografía, Universidad de Playa Ancha, Grupo de jóvenes, JJVV Almirante Wilson.

111. Jorge Ulloa Roa, Geógrafo. Universidad Alberto Hurtado, Chile.

112. Paulina Rodríguez Díaz, Geógrafa. Directora Centro de Recuperación de Suelos Degradados, ONG Suelos Vivos.

113. Leonarda De La Ossa Arias. Antropóloga. Mestranda em Geografia. Universidade Federal de Espìrito Santo-UFES, miembro do Grupo de estudos em geografia e a questão dos alimentos - GeQa del Laboratorio de Estudos territoriais-LATERRA e criadora do Laboratorio de Autonomía Audiovisual.

114. Johanna Cortés Guerra, Geógrafa Pontificia Universidad de Valparaíso; Ministerio de Salud.

115. Pía Palma-Inzunza, Socióloga. Doctoranda en Desarrollo Local y Cooperación Internacional, Universitat Politècnica de València, España.

116. Ignacio Rojas Rubio. Geógrafo. Profesor Universidad de Playa Ancha.

117. Luis Fernando De Matheus e Silva. Geógrafo. Académico Universidad Austral de Chile.

118. Fernando Retamal Illanes, Geógrafo PUCV. Encargado Nacional Educación Ambiental. Fundación Sendero de Chile

119. Jorge Negrete Sepúlveda. Premio Nacional de Geografía. Académico Instituto de Geografía Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

120. Viviana Vargas Sandoval. Geógrafo. MSc. Geografía y Ordenamiento Territorial. Investigadora Instituto de Geografía, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

121. Victor Herrera Bunster. Geógrafo. Licenciado en Geografía. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

122. Verónica Morales Ibáñez. Ingeniera Civil Industrial. Fundación ECOMABI

123. Nicolás Palacios, student of human geography and research assistant at the department of political scienceat Lund University in Sweden.

124. Bastien Sepúlveda, geógrafo, Université de Lille, Francia

125. Patricio Hitschfeld Ruiz. Profesor de Historia y Geografía. Dictando asignatura de Geografía económica y riesgos socioterritoriales en UPLA, Campus San Felipe

126. Igor Catalão. Doutor em Geografia. Professor Adjunto de Geografia Humana

Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), Chapecó, SC, Brasil.

127. Rene Alejandro Gonzalez Rego. Licenciado en Geografía, Universidad de La Habana Maestro en Población, FLACSO sede México Doctor en Ciencias Geográficas, Universidad de La Habana

128. Rodrigo Caimanque. PhD Candidate. The Bartlett Development Planning Unit, University College London

129. Damir Daniel Lorca Navarro. Estudiante de Geografía Universidad Austral de Chile.

130. Karina Godoy Maldonado. Ingeniera en Conservación de Recursos Naturales. Instituto de Ecología y Biodiversidad.

131. Maite Hernando Arrese, Investigadora Asociada del Centro de Estudios Ambientales, Universidad Austral de Chile

132. Martín Arias-Loyola, PhD in Economic Geography and Planning Studies, UCL, Director Observatorio Regional de Desarrollo Humano ORDHUM, Académico Universidad Católica del Norte.

133. Tamara Aránguiz Mardones, Geógrafa, Universidad de Concepción.

134. Viviana González Herrera. Geógrafa, Universidad de Concepción.