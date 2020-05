En respuesta a opinión "Prescindir de información útil... un traspié epidemiológico letal"

Señor Director:

En relación a la columna de Opinión “Prescindir de información útil... un traspié epidemiológico letal”, suscrita por el Dr. Felipe Cabello, la Periodista Alejandra Matus y el Ingeniero Eléctrico Marcelo Matus, del 27-05-2020 y dentro de ella, exclusivamente a las afirmaciones que se emite en torno al exceso de mortalidad observado en el país supuestamente a partir de marzo. No envío opinión sobre los demás contenidos de la columna, porque se refieren a conceptos propios de la Microbiología y disciplinas relacionadas, sin lugar a duda certeramente tratados por el Prof. Dr. Cabello. Me interesa por otra parte, aclarar definitivamente las reiteradas afirmaciones de la Periodista Sra. Matus en otros medios y en su cuenta de Twitter acerca del exceso de mortalidad en el país a partir, según ella, de la aparición del primer caso de COVID-19, interés que surge de los “briefings” del New York Times sobre la pandemia, periódico respetable, pero no una fuente de información científica. En la columna se reitera por vez enésima una supuesta cifra de 870 defunciones en exceso que habrían ocurrido en marzo recién pasado, en comparación con la media quinquenal de defunciones del mismo mes, dato que se obtuvo desde el Servicio de Registro Civil e Identificación (SRCI). Debo objetar esa cifra, a partir de los datos de mortalidad oficiales y provisionales generados por el INE y el Departamento de Estadísticas e Información de Salud del Ministerio de Salud (DEIS), que constituyen la única fuente válida de Estadísticas de Mortalidad en el país. Las estadísticas del SRCI son estadísticas de producción, que muestran el comportamiento de las actuaciones, en este caso, de las inscripciones de hechos vitales que esa institución realiza. El SRCI inscribe todos los días todas las defunciones que legalmente puede y debe inscribir, sea por presentación del Certificado Médico de Defunción, sea por orden judicial, en todas sus Oficinas, incluyendo los Consulados del país. Estas inscripciones comprenden defunciones del año, defunciones de años anteriores y de siglos anteriores, defunciones de chilenos en el extranjero e incluso defunciones fetales que no deberían estar en la misma base de datos, por ser hechos vitales distintos de las defunciones. Para producir las estadísticas de mortalidad se debe extraer de la base de datos de defunciones aquellos decesos que ocurrieron en Chile en el período que se está estudiando y excluir las muertes fetales. Obviamente, las cifras que hoy obtenemos desde la base de datos del SRCI están aún incompletas para 2020, porque todavía se están inscribiendo las defunciones de los meses anteriores, que pueden demorar meses e incluso años en terminar de inscribirse. Y en efecto, durante los cuatro primeros meses de 2020, han ocurrido en el país más defunciones que en los mismos meses de los años anteriores y del quinquenio 2015-2019. La primera razón por la que ocurren más defunciones en una población es el crecimiento de esa población, por lo que para tornar comparables los datos que miden la magnitud de la mortalidad para distintos periodos, debemos referirlos a las poblaciones de las que provienen. Por esto se calcula tasas de mortalidad, haciendo más clara la comparación y eliminando el efecto del diferente tamaño de la población. A continuación, se muestra en una tabla estadística y en el gráfico que emana de ella, el comportamiento de la mortalidad del país en el quinquenio 2015-2019 y en los primeros cuatro meses de 2020:

Finalmente, sólo deseo acotar que cada quien tiene su campo de especialidad, que no por saber hacer cálculos con datos de determinada disciplina se comprende el significado de sus resultados y que no es necesario recurrir a fuentes de datos impropias, ni dudar de la idoneidad técnica de quienes identifican en el DEIS los decesos por distintas causas de muerte, incluida COVID-19, para construir una correcta descripción del fenómeno que se pretende dar a conocer.

Atentamente,

Dra. Danuta Rajs, Médico Cirujano, Lic. en Estadística de Salud, ex Jefa Departamento Estadísticas e Información de Salud