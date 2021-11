Internet para todos

Señor Director:

Recientemente la Subsecretaría de Telecomunicaciones informó que ya está autorizado el despliegue comercial de la red 5G a lo largo del país, lo cual es un significativo avance tecnológico en la conexión de las personas, sin embargo, no debemos olvidar que la brecha digital en el país sigue aún muy presente.

De acuerdo con estimaciones de la industria, cerca de 10% de la población del país no tiene acceso a fibra óptica ni a la red celular 4G. Según el último reporte de conectividad de la OCDE, son 1.495 las pequeñas localidades del país que no tienen acceso a ninguna solución en materia de conectividad. Aún son muchos quienes no pueden realizar labores básicas como la postulación a fondos, clases virtuales, telemedicina, gestión de negocios y, sobre todo, poder mantener un contacto constante con los seres queridos.

En ese escenario, es correcto seguir impulsando la extensión de la fibra óptica y la red 4G y 5G en el país, pero no se debe perder de vista que la realidad geográfica del país y la distribución de su población nos indica que dichas tecnologías no son suficientes. Para las localidades más aisladas, su factibilidad económica siempre será un obstáculo. En ese espacio, la conectividad vía satélite juega un rol complementario, y que hoy es una realidad al alcance del país. Si bien la noticia de la llegada del 5G al territorio es algo que sin duda hay que celebrar, no debemos olvidar a aquellos que aún siguen desconectados, dejándolos al margen de una revolución digital que podría significar un cambio contundente en su calidad de vida.

Benjamín Valverde, gerente general de Hughes Chile