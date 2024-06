Ambigüedad económica

Señor director:

Los anuncios en lo económico de la reciente Cuenta Pública tienen el sabor de lo que ha sido casi toda gestión del gobierno del presidente Boric, son bastante neutrales. Mirando hacia atrás, se destaca un esfuerzo en mejorar las comunicaciones. También hay un esfuerzo por incentivar acuerdos público-privado para explotar recursos naturales, en lo energético, en la minería; sin embargo, no hay una mirada y una apuesta seria hacia futuro en términos de trabajar para este gran y enorme desafío que tiene Chile, que es cambiar el modelo de crecimiento. El planteo de un modelo que considera los problemas de desigualdad está muy bien, pero junto con esto también es necesario atender los problemas de productividad, y el incremento que ha tenido la Inversión Extranjera Directa no es una garantía para el crecimiento de productividad de largo plazo. Las promesas alrededor del desarrollo de las pymes se parecen muchos a las mismas de la Cuenta Pública del 2023 y no han tenido el resultado esperado en términos de la explosión y el rol de las pymes. No hay una clara declaración en términos de incremento de la diversificación de la producción del sistema económico chileno, más bien es seguir profundizando en minería y recursos naturales, que son importantes, pero debería haber un componente relevante en diversificar nuestra matriz de producción.

Nicolás Garrido,

economista y Director del Departamento de Economía y Administración UNAB