Innovación educativa que cruza fronteras

Señor Director:

El pasado 30 de marzo, el presidente Gabriel Boric realizó una histórica visita de Estado a la India, la primera en 16 años. Como parte de la comitiva, fueron considerados profesores y asistentes de la educación que se desempeñan en colegios públicos de Chile, quienes fueron destacados por convertir a sus estudiantes en protagonistas de su propio aprendizaje. Valoramos la iniciativa de poner en el centro la innovación educativa durante este viaje, destacando su papel fundamental en la formación de niños, niñas y jóvenes, en la cohesión social y sentido de comunidad.

Este hecho representó una valiosa oportunidad para recoger prácticas aplicables a la realidad educativa de Chile en diversos ámbitos como la tecnología, metodologías activas y la promoción de la no violencia. La mesa de trabajo sobre innovación, realizada en la Escuela Chaman Bhartiya de Bangalore, no solo resaltó la importancia de vincular el desarrollo educativo con los desafíos del siglo XXI, además destacó la necesidad de fortalecer la educación en alianza con diversas instituciones.

En particular, la visita realizada al monumento de Gandhi nos invita a reflexionar sobre su figura y su visión del mundo basada en la no violencia. En un contexto de aulas cada vez más desafiantes, incorporar esta mirada en nuestras prácticas educativas es fundamental si aspiramos a una sociedad más cohesionada, consciente y solidaria. El rol transformador y la valoración docente no debe ser una excepción sino una prioridad para nuestro país.

Antonio Briones

Miembro de comitiva en visita a la India

Encargado de Convivencia Escuela Emilia Lascar de Peñaflor

Verónica Cabezas

Directora Ejecutiva de Elige Educar