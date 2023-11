¿Qué es eso de los verdaderos chilenos y los que no lo son?

En un momento solemne para nuestro país, como fue el discurso en la ceremonia de cierre del Consejo Constitucional, Beatriz Hevia, representante del Partido Republicano y presidenta del consejo, tuvo un inesperado momento, quizás uno con demasiada sinceridad, en el que comentó algo que parece inocente, pero que revela el verdadero espíritu de esta propuesta constitucional que nos divide

“Llegó el día suspirado en que van a realizarse las esperanzas de los verdaderos chilenos, de esos chilenos honrados y pacíficos, que miran con toda la sinceridad de su corazón por el bienestar de sus conciudadanos”.

No pienso igual que Beatriz Hevia, no me gusta esta propuesta de Constitución, pero soy una persona honrada y pacífica al igual que casi el 100% de las y los chilenos, tal como tú que estás leyendo esto. Entonces ¿sólo los que piensan como ella son verdaderos chilenos? ¿qué pasa con la gran mayoría de los conciudadanos que tienen derecho a voto y que van a votar en contra? ¿no somos verdaderos chilenos y chilenas?

Sería lamentable que en Chile se instale un discurso separatista y de odio como el de Trump, Bolsonaro y Milei, que trata de instalar un “nosotros” y un “ellos”, donde si tú no eres de ese “nosotros”, y no piensas igual que ellos, eres un enemigo, no un adversario con el cual discutir ideas y llegar a acuerdos, sino un enemigo al que hay aplastar y eliminar.

Todos tenemos amigos o familiares que no piensan igual que nosotros, con los cuales podemos discutir e incluso enojarnos por un rato, pero eso no significa que no los veamos como iguales, ni mucho menos que no los queramos.

Por lo mismo, nuestro llamado es a rescatar el espíritu que se impregnó en estos Juegos Panamericanos y llevarlo a todos los espacios de nuestras vidas, en nuestro querido país, uno donde todos seamos aceptados como chilenos, como ese momento mágico en que un país entero apoyó a nuestros deportistas y nos sentimos un todo, unitario, a fin de no caer en esa separación odiosa que plantea Beatriz Hevia, la representante del Partido Republicano y presidenta del consejo, que nos separa entre verdaderos chilenos y no.