Isapres: La mutualización posible ya se hizo

Eduardo Engel y otros connotados expertos de la plaza han seguido presionando al gobierno para que se “mutualice” la deuda de las Isapres con sus afiliados. Lo cierto es que están equivocados, pero aun así no trepidan en gastar su prestigio y capital académico en defender posturas incorrectas.

Me voy a concentrar en las afirmaciones públicas del Señor Engel en diversos escritos y opiniones en medios. El afirma que el “congreso deberá actuar rápido para aprobar la ley corta que determina los montos a pagar”. Falso. El congreso no puede cambiar lo que ya determinó la corte suprema. Los montos que se deben pagar son conocidos, perfectamente calculables con aritmética simple. La superintendencia los ha calculado bien. Lo que el congreso puede hacer es determinar plazos y modalidades, no puede cambiar los montos. Es simple de entender señor Engel, no hace falta estar de acuerdo, sólo hace falta saber leer, sumar y restar. Y respetar las instituciones democráticas.

Además, se afirma que “la mutualización o solidaridad es inherente a toda institución aseguradora que opera a través de subsidios cruzados entre sus afiliados”. ¡Mal señor Engel! Se ve que usted conoce bien la teoría y probablemente ha vivido mucho en países donde esto es verdad, pero en Chile no es así, aquí a cada grupo se le genera un plan de salud, hay más de 55 mil planes, muchos de ellos con no más de 20 personas. Esas barreras internas en los fondos cotizados impiden que se haya producido mutualización en el sistema (sin considerar el abuso de las tablas de factores). Se lo tratamos de explicar en un texto académico, pero no entendió o no quiso entender. Prefirió suponer que teníamos un sesgo ideológico. Por suerte en el gobierno saben leer, entienden y saben que lo que usted propone es ilegal.

En todo caso, para usar bien el castellano y los conceptos técnicos, lo que usted propone no es una mutualización, es una redistribución de deuda. Su propuesta es creativa. En términos simples, usted quiere que las Isapres paguen la diferencia entre lo que cobraron de más a las mujeres y lo que potencialmente cobraron de menos a los hombres. Para ser más claros, usted quiere que mi madre de 84 años, a quien la Isapre le cobró de más cerca de 4 millones de pesos a la fecha, se le devuelva sólo un 30%, para que la Isapre pueda cobrarse lo que a un hombre como usted no le habría cobrado. Es decir, usted quiere que mi madre sea expropiada por el congreso, para saldar la supuesta “deuda” de un hombre como usted. Y eso le parece de lo más razonable. Y lo llama “mutualización”. Afortunadamente, el tribunal impide eso en la sentencia, al establecer que la mutualización se hace contrato a contrato. No entre todos los afiliados del sistema, ni de la Isapre.

Se lo explico. En la fórmula de cálculo establecida por la corte, lo que cobran de menos a los hombres se “netea” con lo que cobran de más a las mujeres al interior de cada contrato (sumando los factores del grupo). Eso hace que la deuda determinada por la justicia sea menor a la sumatoria de la deuda a las mujeres. Esa es la “mutualización” legalmente posible. Y ya se hizo.

En todo caso, como a diferencia suya, yo no dudo de sus buenas intenciones, lo invito a debatir cuando quiera y donde quiera. El problema es serio y sin duda necesitamos encontrar una manera de enfrentar la crisis. Vamos a tener que ponernos creativos, pero sin arrogancia y sin violar la ley.