Un oasis en medio de la sequía

La escasez de agua en la Región Metropolitana es un problema real y urgente, que requiere soluciones duraderas y aunque las lluvias pronosticadas para estos días son un respiro, no podemos depender de la variabilidad del clima para asegurar el futuro hídrico. Por ello es que las 30 Estrategias Hídricas Locales (EHL), que como Gobierno de Santiago estamos impulsando, junto a la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático de Corfo, aparecen como un salvavidas en medio de esta tormenta sin agua.

A través del programa llamado “La llave eres tú”, las EHL se han transformado en medidas concretas y participativas que buscan entregar soluciones para gestionar el agua de manera eficiente y sostenible en 30 comunas de nuestra región. Éstas, que van desde iniciativas a corto, mediano y largo plazo, brindan apoyo a los municipios y generan una colaboración interterritorial, buscando adoptar soluciones que se adapten a las realidades específicas de cada sector y puedan fortalecer la gestión del agua en toda la región.

Sin embargo, la implementación de las EHL no son una solución mágica y, si bien son un paso importante en la dirección correcta, no podemos ignorar la magnitud del problema que enfrentamos. Es como si estuviéramos construyendo un parque en medio del desierto, donde el parque será un oasis de vida y un espacio de recreación para la comunidad, pero si no abordamos la sequía que lo rodea, el parque se verá amenazado por la falta de agua y las dunas de arena invadirán su espacio.

Las EHL son el parque, pero la lucha contra la sequía es el desierto que lo rodea. No podemos conformarnos con construir el parque y olvidarnos del desierto, sino que debemos trabajar juntos para revertir la sequía y asegurar un futuro hídrico sostenible para las generaciones futuras.

La lluvia en tierra árida trae consigo la esperanza, pero no constituye una solución definitiva. Las 30 Estrategias Hídricas Locales (EHL) actúan como un salvavidas, pero debemos ser conscientes de que la sequía persiste a nuestro alrededor. Por ello, éste es el momento de unir esfuerzos y colaborar de manera conjunta para edificar un futuro en el que el agua sea accesible para todas las personas.