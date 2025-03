La cínica discusión de la seguridad municipal

En estos días la ley de seguridad municipal va a estar en discusión en el Congreso. Es una discusión cínic, ya que todos los participantes saben que no resuelve bien los problemas de fondo que se enfrentan a nivel municipal, a saber: la inseguridad de vecinos, la seguridad de los funcionarios municipales que trabajan en el tema y el hecho de que Carabineros de Chile no está cumpliendo a nivel comunal con su rol constitucional de garantizar el orden y la seguridad en el territorio nacional.

Los ingredientes del problema de seguridad municipal son:

Incremento en la cantidad y complejidad de la actividad delictual y criminal.

Personas atemorizadas, que modifican sus hábitos producto de la delincuencia, sea real o percibida.

Insuficientes dotaciones y capacidades principalmente en Carabineros y en menor medida en la PDI, Ministerio Público, y otros entes que conforman los procesos de seguridad pública.

Roles y funciones cada vez más amplios que desempeñan las direcciones de seguridad y sus inspectores, guardias o patrulleros municipales en ausencia de Carabineros.

Los riesgos que toman los funcionarios municipales en el desempeño de sus funciones.

Falta de inteligencia específica respecto de lo que ocurre en cada comuna, así como de estudios prospectivos.

Exceso de confianza en la seguridad que dan sistemas de cámaras y pórticos lectores.

Poca coordinación con otras municipalidades y las autoridades regionales.

El primer tema no necesita explicación. A pesar de los esfuerzos del gobierno central por mostrar números que les sean más favorables, la realidad indica que el nivel de actividad delictual y criminal no baja en todo Chile, independiente de la ubicación de las comunas, y eso se traduce en niveles de temor e inseguridad que son sostenidamente altos, en especial en mujeres y adultos mayores, afectando las libertades individuales y los derechos ciudadanos.

Lo anterior se refuerza con el abandono del Estado de lo comunal y su concentración en temas delictuales y criminales de carácter nacional, lo que se traduce en dotaciones disminuidas principalmente de Carabineros, de la PDI y el Ministerio Público. En esto, todos los alcaldes, sean de la comuna que sea, reclaman los pocos Carabineros que les asignan, recargando esa ausencia a los servicios de las respectivas direcciones de seguridad comunal.

La ausencia policial está siendo suplida en forma creciente por las direcciones de seguridad municipal, las que tienen personas que derechamente desempeñan pseudo roles policiales más allá de lo que se entiende es la función de un inspector municipal o patrullero municipal. En algunos casos son dotación de las municipalidades o de corporaciones específicamente desarrolladas para ese propósito, como es el caso de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, que administra casi la mitad de los patrulleros y vehículos que circulan bajo el 1402 en Las Condes, generándose un modelo mixto que no siempre es fácil de administrar, y que debieran estar en la municipalidad, debido a la importancia y criticidad de las labores que realizan.

Las direcciones de seguridad también disponen -dependiendo de los recursos disponibles- de cámaras de vigilancia, centros de monitoreo y control y pórticos lectores de patentes, los que sumados a instalaciones distribuidas por la comuna y programas desarrollados en conjunto con los vecinos generan una red de alerta y control, que ayuda tanto a elevar el nivel de seguridad y acdxcionar de sus medios propios y los policiales en casos de emergencias.

El trabajo de los medios humanos y tecnológicos tiene un límite, ya que hay aspectos que por ley no pueden abordar las municipalidades, pues los equipos de las direcciones de seguridad no son policías y por ende no pueden -en teoría- realizar labores policiales, lo que no siempre ocurre, ya que las circunstancias de seguridad lo exigen, como también la poca disponibilidad de carabineros, siendo este quizás el problema principal y que muchos no quieren reconocer.

La ciudadanía requiere de servicios policiales que se suponen provee básicamente Carabineros de Chile, institución que tiene el rol constitucional de garantizar el orden y la seguridad en el territorio nacional, algo que, por no disponer de los recursos necesarios, no están siendo capaces de cumplir.

Si no hay Carabineros alguien tiene que hacer la pega y eso, como dije antes, lo están haciendo las direcciones de seguridad de las municipalidades, con mayor o menor éxito, dependiendo de los recursos que tengan disponibles, y evidentemente, de la situación criminal comunal respectiva, por lo que pueden deducir de inmediato las que están mejor o peor.

Dicho eso, llegó la hora de que la ley 2.0 de seguridad municipal avance en el Congreso, lo que ayudaría a resolver parte del problema, problema que no se resuelve de lleno si es que no se aumentan las dotaciones de carabineros, o bien se permite que las municipalidades tengan sus propios cuerpos policiales. No hay otras soluciones intermedias, como asignar artefactos del tipo electroshock a los inspectores o patrulleros municipales, o acciones de ese tipo.

Carabineros va a reclamar que ellos fueron creados hace casi 100 años para reemplazar justamente a los policiales municipales, pero eso fue -como dije recién- hace 100 años atrás y en otro contexto. Es obvio que a todos nos gustaría que nos asignaran los carabineros que necesitamos, pero esa es una utopía, ya que estaríamos hablando de aumentos que podrían significar duplicar o triplicar las dotaciones de carabineros, lo que sabemos no va a ocurrir, siendo más fácil convertir y llevar inspectores y patrulleros municipales a ser policías que podrían portar armas, actuar de inmediato ante situaciones que exijan policías y no inspectores sin atribuciones, que estarían respaldados por las capacidades tecnológicas, y de mando y control que tienen las direcciones de seguridad, y en la pasada, podrían defenderse adecuadamente de los delincuentes.

Lo anterior necesita, para ser efectivo, de la creación de unidades de inteligencia o centros de fusión de inteligencia para saber lo que ocurre en la comuna, realizar acciones preventivas, y hacer un buen uso de los recursos existentes. Ello, sumado a la efectiva coordinación e integración con las comunas con las cuales se conectan, eleva significativamente el nivel de seguridad.

Incluso comunas como Las Condes, de la cual soy concejal, necesitan revisar su estrategia y organización de seguridad. Puede que sea más seguras que otras, pero ello bien puede ser porque los muy malos aun no llegan en cantidad o están profitando de otras comunas con menos capacidades para defenderse. Lo peor que puede pasar es quedarse dormidos y pensar que con lo que tenemos estamos bien. En ese sentido, colocar oficiales generales retirados de las fuerzas armadas, de Carabineros de Chile o la PDI a cargo de las direcciones de seguridad es una acertada decisión para ir preparándonos para manejar escenarios futuros más complejos en lo criminal, y, por otro lado, debido a su experiencia previa, liderar las respectivas policías municipales.

Espero que no haya funcionarios muertos para que tengamos que abordar como corresponde el tema de la seguridad municipal, el de las policías municipales y la inseguridad real o percibida de los vecinos. Si queremos que haya seguridad municipal efectiva debemos partir por darles los elementos a nuestros funcionarios tanto para hacer bien su trabajo, como no terminar muertos o heridos en el cumplimiento de sus tareas. La realidad en la calle es compleja y son ellos los que se exponen.

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.