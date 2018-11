Caso Catrillanca: Piñera le pasa la cuenta a Larraín por salida de libreto que refleja fisura en el gobierno

Ayer, al término de una exitosa sesión en la Comisión de Hacienda, donde el gobierno logró que se aprobara el aumento de recursos para organismos colaboradores del Sename, el Ministro de Justicia Hernán Larraín reaccionó con especial cautela cuando la prensa le preguntó sobre el caso de Camilo Catrillanca, el joven mapuche asesinado por Carabineros. "me parece que le corresponde a la vocera del gobierno referirse, creo que es lo prudente y es lo que va a ocurrir", dijo Larraín

El ministro ya lo había dicho todo el lunes, en un encuentro con escolares en el ex Congreso Nacional. Larraín se desmarcó del discurso disciplinado que hasta ese momento había salido de La Moneda por la muerte del comunero. Frente a las preguntas de los escolares, el titular de justicia se relajó y por lo visto, dijo lo que realmente pensaba. Por ejemplo que "fue un error" decir que Catrillanca tenía antecedentes penales cuando no los tenía. Que "pareciera no haber tenido vinculación con el robo de vehículos", que los Carabineros que participaron en el operativo engañaron a sus superiores y estos al gobierno y por último, que en el estado actual de las cosas era "muy difícil" concretar el Plan Araucanía

La exposición de los hechos que hizo Larraín, molestó al gobierno que paralelamente hacía grandes esfuerzos para mantener un discurso único frente a la presión de la opinión pública por conocer lo que realmente ocurrió. Esta molestia se expresó en una llamada del Presidente Sebastián Piñera al ministro donde le habría expresado su molestia por la forma en que se refirió al incidente.

Piñera, según consigna La Tercera, se comunicó con el ministro para "hacer el punto" pero habría dado por superado la diferencia y fuentes del gobierno afirman que la expresión del Presidente no fue de molestia sino de "incomodidad".

Para efectos prácticos, la versión desde la sede de gobierno es que Larraín habló a título personal y que las vocerías sobre este tema, que está lejos de acabarse, vendrán desde el Ministro del Interior Andrés Chadwick y de la ministra Cecilia Pérez.

De cualquier forma, las expresiones del Ministro de Justicia están en sintonía con el hecho de que al interior del Gobierno, no hay una sola opinión sobre la manera en que el Ejecutivo ha enfrentado la crisis.