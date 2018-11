General Ricardo Martínez repite libreto en segundo día de explicaciones ante el Congreso

Por segundo día consecutivo, el comandante en jefe del Ejército, general Ricardo Martínez, tuvo que comparecer ante el Congreso por el polémico audio filtrado, en donde admite que hay venta de armas a narcotraficantes desde las filas mismas de la institución y llamaba a defender con "dientes y muelas" el privilegiado sistema previsional castrense.

El jefe militar, acompañado del ministro de Defensa, acudió a la comisión de Defensa de la Cámara Baja, un día después que hiciera lo propio ante la misma instancia del Senado, para nuevamente dar explicaciones.

En su comparecencia ante los diputados, Martínez reiteró sus dichos del día anterior, prácticamente calcando el libreto de su intervención ante los senadores. En la oportunidad, insistió en que el audio filtrado corresponde a una reunión informativa de carácter reservado, no pública, con un lenguaje cercano a sus subalternos “para que se sientan en confianza”.

Pero a renglón seguido, insistió en que la filtración constituye una conducta ilegal, que está penada en el Código de Justicia Militar. “Mil oficiales, uno fue el que filtró. Ese oficial como lo dije también ayer, faltó al honor militar”, insistió.

A juicio del jefe uniformado, “acá no hay ningún acto ilícito ni ninguna corrupción. Fue una reunión informativa que tuve con oficiales y con suboficiales y lo más grave es que hoy día se filtra una grabación. Mañana va a ser un documento secreto, va a ser un plan, va a ser una acción que le cause un grave perjuicio al Estado”, remarcando que es primera vez que se filtra un audio con una reunión del comandante en jefe.

El general Martínez también reconoció que “ha habido un incremento de anónimos que van en contra mía. Yo no puedo pretender que con mi conducta, todo el mundo tenga aceptación de cómo hago las cosas, nadie tiene al total de la gente súper convencida de lo que uno está diciendo. No sé si esos anónimos son gente que está en retiro, gente activa o civiles”.

El solitario llamado de Romero

Y si bien el martes el general tuvo un round con el senador socialista Alfonso de Urresti, este miércoles el turno fue del diputado RN Leonidas Romero, ya conocido por sus polémicas parlamentarias.

En su intervención, Romero fue enfático en señalar que el comandante en jefe debe renunciar. “Creo señor ministro que hubo un error al usted respaldar los dichos del Comandante en Jefe, creo que el Comandante se excedió y creo que el Comandante en Jefe, por el bien del ejército y no el bien personal de él, debiese dar un paso al costado”, dijo el parlamentario.

Romero acusó que el uniformado “bypasseó” al ministro al no informarle previamente del delito que ocurría en sus filas. Pero fue Espina quien replicó al parlamentario y correligionario, recordándole que “yo quiero señalarle al diputado Romero que tengo 28 años de parlamentario, fui senador y diputado. Y cuando pido y digo que se inicia la sesión y pido que lo hagamos en un marco de respeto, como se ha hecho, estoy ejerciendo un derecho como ciudadano, no hago imputaciones, conozco este Parlamento más años que usted”.

El llamado de Romero quedó en solitario. El timonel RN Mario Desbordes, respaldó a Martínez, argumentando que “creo que el comandante en Jefe está haciendo su labor. Él es institucional…Es la máxima autoridad del Ejército que está conduciendo en un minuto bien difícil los destinos de la institución y creo que lo está haciendo bien”.

Además, a Romero ni desde la oposición le prestaron apoyo. “Aunque a usted esto le parezca sorprendente ministro, yo respaldo completamente su actuar, incluido el que usted apoye a la persona que le encargó que termine con el tandeo en el Ejército”, dijo el diputado Marcelo Schilling (PS), mientras el comunista Guillermo Teillier señaló que “he escuchado voces que dicen que debiera renunciar el comandante en jefe (…) yo creo que no, porque si se le pide renunciar por decir lo que dijo en esa reunión con oficiales y suboficiales yo no estaría de acuerdo”.

“No hay ruido de sables”

Otro flanco del polémico discurso filtrado de Martínez fue su abierto cuestionamiento al cambio del sistema previsional, marcando posición en una materia de política contingente como es la reforma a las pensiones.

En la sesión de la Comisión de Defensa del Senado del martes, De Urresti criticó esa frase de Martínez en que advertía que había que “defender con dientes y muelas” las pensiones de los uniformados y le pidió un “poquito de pudor”.

Sin embargo, esta jornada Martínez insistió en que en su discurso no dijo nada que pueda ser interpretado como deliberación. "No hay ruido de sables (…) a mí no se me ocurriría pensar, pero lo entiendo, porque lo han entendido así, que una expresión como esa sea entendida fuera de la ley. Todo lo que tengo que hacer está dentro de la ley. Las representaciones que tengo que hacer están dentro de la ley. Por lo tanto no hay ruido de sables, no hay absolutamente nada parecido", sostuvo.

“Tampoco existe una deliberación, porque cuando se nos pide una opinión técnica con respecto a algo, yo como comandante en Jefe tengo la obligación de entregar el real sentir de la fuerza al cual comando”, añadió.