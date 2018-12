La situación no daba para más: Jaime de Aguirre presenta “renuncia indeclinable” al cargo de director ejecutivo de TVN

A través de una carta enviada a los funcionarios de Televisión Nacional, Jaime de Aguirre comunicó este jueves su “renuncia indeclinable” al cargo de director ejecutivo en medio de la aguda crisis que atraviesa el canal público.

“Sé que juntos hemos vivido momentos muy complejos para la empresa que, como todos sabemos, está inserta en una industria en mutación. No ha sido un camino fácil y no lo será en el corto plazo”, indicó el hombre de televisión que detentaba el cargo desde 2016.

La salida de De Aguirre agudiza la difícil situación que afecta a TVN y se suma a la renuncia del presidente del directorio, Francisco Orrego, quien no alcanzó a estar 8 meses en el cargo, y decidió dar un paso al costado. Además, el canal público ha estado remecido por números rojos (acumulando pérdidas por $ 11.159 millones hasta septiembre), una capitalización compleja, y una ola de despidos que tiene en alerta a sus trabajadores.

En medio de este panorama de incertidumbre, De Aguirre hizo un llamado en su carta a las autoridades y sectores políticos, señalando que “hago votos para que la televisión pública de Chile encuentre la ruta que le permita asegurar un futuro sano y sostenible. Asimismo, quisiera que las autoridades y líderes de opinión entiendan la responsabilidad que cae sobre sus hombros, esto es contribuir con inteligencia y sensibilidad a la proyección de este magnífico medio de comunicación”.

De Aguirre ha sido apuntado como uno de los responsables del mal momento de la estación, y así lo hizo ver el propio Presidente Sebastián Piñera, quien ayer en una entrevista en el programa “Llegó tu hora” de TVN dijo que la estación “debió haber reaccionado antes”, en una abierta crítica a la gestión de De Aguirre.

En su despedida de TVN, Orrego también disparó contra el hombre de televisión al señalar en su momento que “mientras la gestión de TVN siga en manos de las mismas personas que la llevaron a su actual crisis, no será posible sacar adelante al canal”.

Ayer, en su visita al canal, Piñera habló con De Aguirre sobre la crisis de la estación y sus planes para sacar al canal de esta coyuntura. Uno de las ideas fuerza planteadas por el Presidente es un proyecto para modificar la ley orgánica del canal, que contempla –entre otros- una fórmula para remover al director ejecutivo, precisamente el cargo que hasta hoy ocupaba De Aguirre.

A continuación, la misiva completa de Jaime de Aguirre:

Estimados compañeros:

Me dirijo a ustedes por última vez para contarles que he presentado mi renuncia indeclinable, a partir de hoy, al cargo de Director Ejecutivo que acepté hace casi dos años y en el que puse toda me experiencia y dedicación.

Deseo expresarles mi mayor agradecimiento por su colaboración y profesionalismo. Sé que juntos hemos vivido momentos muy complejos para la empresa que, como todos sabemos, está inserta en una industria en mutación. No ha sido un camino fácil y no lo será en el corto plazo.

Hago votos para que la televisión pública de Chile encuentre la ruta que le permita asegurar un futuro sano y sostenible. Asimismo, quisiera que las autoridades y líderes de opinión entiendan la responsabilidad que cae sobre sus hombros, esto es contribuir con inteligencia y sensibilidad a la proyección de este magnífico medio de comunicación.

TVN tiene un papel relevante que cumplir en la sociedad chilena en la defensa de los valores democráticos, el pluralismo y la identidad nacional. Para esto se requiere de un decidido apoyo económico, político y espiritual de quienes administran TVN a nombre de los dueños, que somos todos los chilenos.

Confío en que se encontrarán los caminos adecuados para que esto ocurra.

Jaime de Aguirre Hoffa