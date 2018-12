Bachelet valoró aprobación del Pacto Global para la Migración: "Es un compromiso poderoso para proteger los DDHH de todos los migrantes"

La Alta Comisionada de Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, valoró la aprobación del Pacto Global para la Migración que este lunes hicieron más de 150 Estados miembros de dicho organismo, en una conferencia intergubernamental celebrada en la ciudad de Marrakech, Marruecos.

"Agradezco a los Estados miembros de Naciones Unidas por adoptar el Pacto Global para la Migración en este Día de los Derechos Humanos", sostuvo Bachelet a través de su cuenta de Twitter.

Las declaraciones de la ex Presidenta chilena se dan al mismo tiempo en que el Estado de Chile -junto a otros 13 países- decidió no sumarse al pacto, ya que de acuerdo al subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, "la migración no es un derecho humano. El derecho lo tienen los países de definir as condiciones de ingreso de los ciudadanos extranjeros".

Por otra parte, la funcionaria de la ONU indicó que el acuerdo "es un compromiso poderoso para proteger los derechos humanos de todos los migrantes, de cualquier parte. Los migrantes tienen los mismos derechos humanos que cualquier otra persona".

El texto garantiza "el derecho soberano de los Estados a determinar sus políticas de migración y su prerrogativa para gobernar la migración dentro de su jurisdicción, en conformidad con el derecho internacional".