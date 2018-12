Diputados piden comisión permanente de emergencias por aumento de incendios forestales

Para nadie es un secreto que Chile es un país sísmico y comenzando la temporada de verano aumentan los incendios forestales, es por ello que un grupo de parlamentarios pidió crear una comisión permanente de emergencia, desastres naturales y efectos del cambio climático.

“Actualmente no contamos con una comisión permanente que se haga cargo específicamente del estudio de esta materia y creemos que, a propósito de los múltiples organismos que operan en los diversos escenarios de emergencia y teniendo presente el alto nivel de riesgo que presenta nuestro país, es conveniente establecer una comisión que se dedique, no solo a materias relacionadas con una institución en particular, sino más bien, al estudio de todo el mecanismo de emergencia que opera a nivel nacional ante la ocurrencia de desastres naturales”, explicó la diputada RN, Francesca Muñoz y quien es autora de la iniciativa.

En tanto, su par de RN, Eduardo Durán, expresó que “en Chile las emergencias son una constante, somos un país sísmico a nivel mundial, los últimos veranos se han caracterizado por tener olas de incendios que han afectado algunas regiones, destruyendo cientos de miles de hectáreas y miles de viviendas. Pero también hemos tenido problemas en el área de la agricultura, siendo perjudicadas algunas localidades del sur de nuestro país, como también problemas por la escasez de agua para consumo humano en la zona central del país, mientras que en el norte del país han existido complicaciones con aluviones. Es por eso que debe existir desde hoy en adelante una comisión encargada de velar por iniciativas y programas con proyectos serios para enfrentar todos estos problemas y no actuar sobre la marcha, sino con políticas proactivas que se anticipen a todas estas situaciones.”

A reglón seguido, realizó un fuerte llamado a trabajar unidos con todos los colores políticos en problemas que afectan a toda la ciudadanía. “Chile es reconocido a nivel mundial por tener problemas de distinto índole en materia de catástrofes naturales. Por eso, es fundamental que todos los legisladores puedan aportar unidos con ideas claras y concretas y siempre sea el bien de las personas, y no los intereses políticos”, dijo.

"Se hace necesario que la Cámara tome cartas y un rol activo en la prevención y el actuar a tiempo de nuestros organismos relacionados a las emergencias. Debemos ser un ente fiscalizador para que todos actuemos en comunión en pos de respuestas acorde a las calamidades", dijo el UDI, Jorge Alessandri.