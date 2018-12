José Antonio Kast sigue desordenando el naipe en Chile Vamos

La figura del ex candidato presidencial José Antonio Kast sigue causando ruido al interior de Chile Vamos. Las palabras del Presidente Sebastián Piñera desmarcándose de su liderazgo y la decisión de RN de pedir a sus parlamentarios alejarse del líder de Acción Republicana sigue dando que hablar, mientras desde Evópoli continuaron con la estrategia de diferenciarse del ex diputado.

Según el vicepresidente de Evópoli, Francisco Undurraga, lo que busca Kast es dividir a Chile Vamos. “Claramente José Antonio Kast ha diseñado una estrategia en la que él se ha puesto al margen de Chile Vamos. Él es un crítico de la gestión del Presidente Piñera y de Chile Vamos, en relación a cómo estamos desarrollando el país. Yo lo que observo es que pretende dividir y nosotros no debiésemos caer en eso”, dijo el diputado.

En medio de este debate, Kast advirtió que “Chile Vamos se está haciendo autogoles solo”. "No me peguen a mí, si el adversario está al frente, no está en la misma fila. Yo lo que estoy haciendo es fortalecer las ideas y principios de la derecha, los principios que nos hicieron ganar esta elección. Ojalá que el Año Nuevo traiga paz y amor y calma en Chile Vamos"., dijo el ex diputado en Radio Agricultura.

Pero en defensa de Kast salió sorpresivamente la intendenta metropolitana Karla Rubilar (ex RN y ex Amplitud), quien destacó que el ex diputado “ayudó” a conseguir el triunfo de Piñera en segunda vuelta.

“Discrepo de sus ideas, pero me llevo muy bien con él y lo respeto. Todo lo que ayudó en la segunda vuelta para que el Presidente Piñera ganara es algo innegable. Muchos de los que lo apoyan fueron los que votaron por el Presidente Piñera también y eso es innegable. Y la suma de todos nosotros pensando diferente fue lo que nos permitió llegar al Gobierno con la diferencia que llegamos”, dijo la jefa del gobierno regional a radio Universo.

También en otro gesto hacia Kast, el diputado y vicepresidente de RN, Gonzalo Fuenzalida, aseguró que el Presidente Piñera “no tiene que vetar a nadie, aunque a él no le guste, sobre todo viniendo del Presidente de la República que no tiene que entrar en la contingencia política de los partidos”.

"Tampoco creo que haya ningún tipo de incompatibilidad en que algunos parlamentarios del partido tengan simpatía y tengan algún trabajo en conjunto con José Antonio Kast, porque cuando han recibido apoyo en su campaña y durante su gestión parlamentaria, es lógico que sientan cercanía por él", agregó Fuenzalida.

Presión en redes sociales

En redes, el ex diputado sigue concitando la adhesión de los internautas de extrema derecha. El Observatorio de Política y Redes Sociales de la Universidad Central midió #EstoyConJAK promovido por los seguidores del ex diputado, entre el 21 y el 26 de diciembre, considerando 28.945 menciones.

A su favor, un rotundo 99% respalda al ex candidato presidencial después de las palabras de Piñera en Mega, cuando dejó en claro que el exdiputado "no es el camino para Chile".

Sus fieles destacan que Kast es alguien que “defiende los valores de la chilenidad y religiosos” y también valoran su “capacidad de decir las cosas sin escrúpulos”.