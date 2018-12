"No me peguen a mí": Kast en picada contra Chile Vamos tras acuerdo de RN de alejarse de su figura

José Antonio Kast ha remecido las aguas en Chile Vamos. El apoyo que genera el líder de Acción Republicana entre los parlamentarios de derecha ha causado opiniones divididas. Incluso desde Renovación Nacional (RN) han llamado a sus militantes a tomar distancia de la figura de Kast.

Al respecto, el ex parlamentario dijo en Radio Agricultura: "No me peguen a mí, si el adversario está al frente, no está en la misma fila. Yo lo que estoy haciendo es fortalecer las ideas y principios de la derecha, los principios que nos hicieron ganar esta elección. Ojalá que el Año Nuevo traiga paz y amor y calma en Chile Vamos".

El ex candidato presidencial criticó que en Chile Vamos no estén abocados a lo que él considera la próxima meta, que es ganar la mayoría parlamentaria. "Nosotros en esta última elección logramos una meta increíble, que es ganar la Presidencia de la República con una diferencia de votación impresionante, muy alta (…) pero ¿Qué saca el Presidente si no tiene mayoría en el Parlamento? Nuestro trabajo en la próxima elección parlamentaria (…) es ganar la mayoría parlamentaria, y en eso deberían estar trabajando todos".

"Vuelvo a lo esencial: Aquí los problemas de las personas no son los mismos de la élite política, y encuentro increíble que estén debatiendo sobre lo que va a pasar en 3 años más, si voy a ir o no a la primaria, lo que debiera estar haciendo el Gobierno y la gente de derecha, es promocionar más líderes que den a conocer cuáles son nuestras ideas y por qué nuestras ideas son mejores", agregó.