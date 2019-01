Sabas Chahuán querellante en Caso Basura: "Podría haber cárcel efectiva en al menos dos de los casos"

Más calmado, luego de la audiencia de esta semana que incluyó una fuerte discusión con Germán Cueto, representante del alcalde Luis Plaza, imputado en el "Caso Basura" en la arista Cerro Navia, el abogado querellante y ex Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, vuelve a la esfera pública con esta causa, uno de los casos de corrupción más extensos del último tiempo, que comenzó en 2013 e involucra a ediles de cuatro comunas acusados de fraude al Fisco y lavado de activos en el contexto de las licitaciones para la recolección de basura. El caso fue separado en cuatro juicios. Chahuán representa al actual edil de Cerro Navia, Mauro Tamayo.

-¿Qué le parece la estrategia de la defensa de aplazar, otra vez, la audiencia preparatoria del juicio oral en la arista Cerro Navia?

-La defensa está ejerciendo el derecho a pedirlo, sin embargo sus pretensiones no fueron aceptadas en toda su dimensión, porque querían una postergación de la audiencia para después que se realizara la del Noveno Juzgado de Garantía, que es parte de los hechos de Maipú. El tribunal dijo que estaba obligada a conocerla por respeto a las garantías y por obligación constitucional, pero no se pudo llevar a efecto porque había un imputado que no tenía abogado desde antes que se separaran las causas, no se le había asignado un defensor penal público y él no había presentado abogado. Entonces, el juez designó a la jefa de la defensoría penal pública de Lo Prado y la audiencia va a empezar, según el tribunal, este martes a las nueve de la mañana.

-¿Qué convicciones se ha formado de la investigación, hay fraude reiterado, asociación ilícita y lavado de activos?

-No hay acusación por asociación ilícita. La acusación está por fraude al fisco y por lavado de activos. Creo que la acusación de la fiscalía tiene fundamento y los acusados deben ser condenados.

-¿Podríamos ver a alguno de los involucrados cumpliendo cárcel efectiva, por ejemplo al ex alcalde Plaza?

-Depende del juego de atenuantes y agravantes, pero de acuerdo a la penalidad que solicita la fiscalía -a la cual nos adherimos como querellantes- podría haber pena de cárcel efectiva en al menos dos de los casos. Además va a depender de si la prueba que ofreció el Ministerio Público y los querellantes en las acusaciones, se rinde efectivamente: van los testigos, se presenten los documentos y hay que ver la prueba que ofrece la defensa.

-Para la opinión pública, cuando las personas son acusadas de corrupción y no van a la cárcel, queda la sensación de que la justicia no funciona.

-En realidad yo he insistido hace más de una década en que hay que reformar el Código Penal para hacer coherentes las penas que tienen los distintos delitos y en especial, aumentar las penas en los casos de corrupción, cohecho, fraude al Fisco etcétera, y hacer penas efectivas: multas sobre el ingreso que la persona tenga o comiso de los bienes. Pero la penalidad que se le aplica es la que está vigente al momento de la comisión de los delitos, es decir hace cinco años. Aún con esas penas, si se acogiera la tesis de la reiteración del fraude al fisco, podrían haber penas efectivas.

-¿Hay algún indicio que estos dineros pudieron ser usados para financiamiento electoral?

-De la carpeta no consta nada.

-¿Por qué decide participar de este caso como querellante?

-Yo estoy dedicado al ejercicio libre de mi profesión y tengo distintos clientes, uno de ellos es el actual alcalde de Cerro Navia que me contrató como querellante.

-Es fácil intuir algún tipo de conflicto de interés, considerando que el caso comenzó cuando usted era Fiscal Nacional y pudo haber tenido acceso a la investigación...

-En absoluto, ninguno. Nunca conocí la causa. No tuve acceso a ella ni me involucré en la misma. Se inició el 2013 a cargo de la Fiscal Regional Occidente, pero nunca conocí la causa. No tenía idea. Sabía que existía obviamente y que se habían formalizado a algunas personas y se habían pedido algunas cautelares. Pero ningún conflicto de interés. Soy bastante riguroso con eso. Me he negado a tomar cualquier causa de la que haya tenido conocimiento, inclusive por vía disciplinaria cuando estaba de Fiscal Nacional y lo voy a hacer ahora. No tengo ninguna inhabilidad en este juicio. Por lo demás, las defensas son bastante activas y tenga por seguro que ya la habrían hecho valer.