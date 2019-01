El cuestionario de Guillier dirigido a Chadwick para que aclare su rol en el Caso Catrillanca

El senador de la ex Nueva Mayoría, Alejandro Guillier, envió un cuestionario al ministro del Interior, Andrés Chadwick, para que esclarezca varios episodios que siguen en la nebulosa en cuanto a su manejo de la crisis del asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca.

Mediante un oficio dirigido a través del presidente del Senado, Carlos Montes, con carácter de urgencia, el excandidato presidencial exigió respuestas respecto de los momentos posteriores a la muerte del nieto del lonko de Temucuicui, el 14 de noviembre pasado, en medio de la presión opositora contra Chadwick que exigió su renuncia.

El cuestionario de Guillier, que busca reconstruir la actuación de Interior y establecer las responsabilidades del caso, apunta a la comunicación que tuvo Chadwick con el exjefe policial de la Araucanía Mauro Victtoriano, quien reveló que el jefe de gabinete siempre supo que el comunero iba desarmado y que no hubo enfrentamiento.

Además, el periodista pone el foco en las razones de la salida del general director de Carabineros, Hermes Soto, e inquiere sobre los posibles contactos del Gobierno con Cristián Inostroza, el abogado de los integrantes de la patrulla que dio muerte a Catrillanca y quien fue sindicado como el articulador de las versiones falsas que se dieron a conocer después del episodio.

Otra pregunta clave de Guillier busca esclarecer quién informó al Presidente Sebastián Piñera, quien al momento de los hechos se encontraba de gira en Asia-Oceanía, sobre las circunstancias del homicidio de Camilo Catrillanca y qué se le dijo exactamente al Mandatario.

Las preguntas de Guillier

1. Fecha, hora, lugar y medio por el cual Carabineros de Chile lo informó sobre las circunstancias del asesinato de Camilo Catrillanca Marín.

2. Descripción detallada de los hechos relatados a usted por las autoridades policiales de la Región de la Araucanía y por el director general de Carabineros de la época respecto del homicidio anteriormente individualizado.

3. Puesto que usted fue informado el mismo día de los hechos que la víctima no iba armada, y que no participó de un delito, y en su condición de vicepresidente de la República, solicito se informen las fuentes y el contenido de toda información que permitieron sostener al Gobierno, mediante declaraciones de la ministra secretaria general de Gobierno, que hubo un ataque con armas de fuego a la Policía Uniformada por cuatro horas. Del mismo modo, cuáles fueron las fuentes y el contenido de toda información que permitieron sostener al intendente de la época, señor Luis Mayol, que el asesinato tuvo lugar en medio de un enfrentamiento en el marco del robo de automóviles.

4. ¿Por qué el Gobierno, aun cuando fue informado inmediatamente por el general (r) Victtoriano de que la víctima se encontraba sin armas y que no hubo enfrentamiento, sostuvo la versión contraria, a través de sus autoridades nacionales y regionales?

5. Fecha y lugar en que usted se enteró de que las cámaras que portaba el personal policial no habían sido destruidas.

6. En el marco de la comunicación que sufrió interferencia con el general (r) Victtoriano, señalar si usted intentó comunicarse nuevamente con él. En caso de que su respuesta sea negativa, señalar con quién se comunicó.

7. Dado que el general (r) Victtoriano le informó a usted el mismo día que el asesinado comunero mapuche Camilo Catrillanca y su acompañante no iban armados, solicito se me informe el fundamento real del decreto n.º 1.555, que destituye al general (r) Soto, en tanto el supuesto ocultamiento de información aducido en el considerando n.º 4 no existió en los hechos.

8. Señalar si algún miembro del Poder Ejecutivo y, particularmente, del Ministerio del Interior, que usted conduce, tuvo contacto con el abogado Inostroza en las horas posteriores al homicidio de Camilo Catrillanca Marín.

9. ¿Quién informó a S. E. el Presidente de la República las circunstancias del homicidio de Camilo Catrillanca? ¿Cuál fue el contenido de esa información?