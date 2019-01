Jefe de los GOPE imputados por caso Catrillanca dice no saber por qué lo acusan de “obligarlos a mentir”

Manuel Valdivieso Terán, jefe del Grupo de Operaciones Especiales (GOPE) en La Araucanía, ha sido sindicado por los exfuncionarios de esta unidad involucrados en la muerte de Camilo Catrillanca como el responsable de armar la estructura de declaraciones falsas sobre el disparo que recibió el comunero.

Este miércoles, en su declaración ante la Fiscalía, Valdivieso Terán negó haber formado parte de esta operación, según reveló La Tercera. “Yo nunca tuve ningún tipo de problema ni personal ni laboral con ninguno de ellos [sus exsubalternos]. Quiero decir que efectivamente vi el video que grabó el Sargento Alarcón supuestamente en el interior de la segunda Comisaría de Temuco. Quiero señalar que me sorprendió mucho lo que dice en el mismo”.

Agregó que “entendí que era grave lo que ahí estaba señalando, pero nunca me imaginé que se estaba refiriendo a mi persona. No tengo explicación de por qué el Sargento Alarcón me indica a mí como una de las personas que lo habría obligado a mentir. Tampoco tengo ningún antecedente que me permita aclarar a qué se refiere el Sargento Alarcón con esa frase”.

En su declaración, Valdivieso precisó que cumplió labores de jefatura y que el miércoles 14 de noviembre, a las 16:30, día de la muerte de Catrillanca, informó vía WhatsApp que se había producido el robo de tres vehículos en una zona cercana a Temucuicui.

“Luego corroboré que en el Grupo de Canal estratégico ZACOP y en el cual se encuentran incorporados todos los oficiales de la Zona Araucanía de Control y Orden Público, el general [Mauro] Victtoriano ya había avisado de la existencia del robo de los vehículos. Además el coronel Contreras, quien era el prefecto en ese momento, refirió que se trasladaría al lugar y que no se le había comunicado el hecho por otro medio”, declaró.

Luego se concretaron una serie de contactos, incluido un informe del sargento Raúl Ávila señalando que iban camino al lugar de los hechos y otro respecto de que un helicóptero se incorporaría a la misión.

“Me fui enterando [de] cómo iba evolucionando este procedimiento a partir de las comunicaciones radiales que estaba escuchando, y aproximadamente a las 17:00 horas escucho por esta misma vía radial, que algún funcionario de Carabineros dentro de la frecuencia Cenco Malleco, sin poder precisar quién, informa que se había hecho uso de armas de fuego y que había persona lesionada, en el interior de la comunidad Temucuicui”.

Luego, a las 17:11 aproximadamente, Valdivieso Terán abordó un helicóptero hacia Temucuicui en compañía de Mauro Victtoriano y un capitán, el cual aterrizó en el Fundo Hijuelas, desde donde se trasladaron más tarde en un vehículo blindado.

“Durante el trayecto no se realizó ninguna detención que motivara descender del vehículo, y recuerdo haber avanzado cerca de unos 15 a 20 minutos, hasta que llegamos a un sector al cual yo nunca antes había ido. Durante el trayecto encontramos cortes de camino y recibimos disparos”, sostuvo.

Al llegar al sitio donde murió Catrillanca, Valdivieso aseguró que se encontró con el coronel de Fuerzas Especiales, Jorge Contreras, y el subprefecto José Correa Correa, quien informó que Catrillanca Marín estaba recibiendo los primeros auxilios. En tanto, Victtoriano preguntó por la patrulla del GOPE implicada y, al identificarlo, se reunió con Alarcón. En este punto, la declaración de Valdivieso coincidió con lo señalado por Victtoriano en Fiscalía: “Mi General Victtoriano le pregunta directamente para que dijera qué era lo que había pasado. El Sargento Alarcón comienza a narrar que se encontraron con un primer obstáculo en el camino a bordo de un vehículo blindado, por lo cual ellos descienden y avanzan a pie por la misma ruta y, posteriormente, al sortear el último obstáculo, siguen avanzando a pie, y refiere haber escuchado vía radial que el helicóptero les informa que el tractor iba avanzando hacia ellos y que en un momento ellos empiezan a recibir disparos desde ambos costados, y producto de ello, él dice que comienza a realizar tiros de cobertura, y que de pronto apareció un tractor que gira rápidamente y que desaparece de la vista de él. Cuenta que siguen avanzando y que divisan al tractor, que se acercan a él; indica que el Sargento Ávila corre y logra la detención de un sujeto y que al llegar hasta donde estaba el tractor había una persona lesionada”.

“También el general Victtoriano le preguntó sobre la cantidad de tiros que había percutado, respondiendo el sargento que entre 6 y 8, pidiendo el mismo general que le aclarara si eran 6 u 8, respondiendo el Sargento finalmente que habían sido 8, al parecer”, relató Valdivieso.

“Me acerqué a donde estaba el Sargento Alarcón, primero le dije que estuviera tranquilo y que de esta iba a salir, que lo íbamos a apoyar, que tratara de mantener la calma, ‘apañándolo’ por lo que estaba pasando”, afirmó con respecto a su rol.