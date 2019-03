La réplica de Vidal al abogado de Fuente-Alba que lo responsabiliza por las “mesadas” a los exjefes del Ejército

Mediante una entrevista en La Segunda, el abogado Juan Miguel Fuente-Alba, Maximiliano Murath intentó pasar a la ofensiva de las acusaciones que pesan sobre el procesado y detenido ex comandante en jefe del Ejército.

Parte de la estrategia de Murath fue endosar responsabilidad por el manejo de las platas del Ejército al ex ministro de Defensa Francisco Vidal, en específico respecto a la arista relativa a la entrega de sobres con las “mesadas” a los excomandantes en jefe de la institución, revelados en la resolución de la ministra de la Corte Marcial, Romy Rutherford.

“Si es que hay un ítem destinado a pasarle algún dinero a un ex comandante en jefe, si es que eso es así, es porque así lo dispuso el ministro de Defensa (Francisco) Vidal, en la época, para la seguridad y otros gastos como conductor, para los ex comandantes en jefe. Tengo el decreto y es un decreto público. Si es que hay algún tipo de emolumento o ítem, ha sido en razón a esa normativa, de ese decreto”, dijo el profesional.

Fuente-Alba está procesado por malversación de caudales públicos por 3.500 millones en la justicia militar y está próximo a ser formalizado por lavado de dinero por parte del fiscal José Morales.

La réplica de Vidal

En Twitter, el ex ministro de Defensa salió a responder estos dichos. “El abogado de Juan Miguel Fuente-Alba está equivocado en sus declaraciones” y “no aceptaré acusaciones falsas y sin fundamentos”, dijo Vidal, quien adjuntó los documentos en cuestión.

Vidal detalló que “el decreto que firmé para apoyar a los ex comandantes en jefe y ex generales directores de Carabineros y PDI está referido única y exclusivamente para un auto fiscal, un conductor y un escolta. Ese decreto no habla de dineros”. Además, precisó que fue derogado en 2017.

Añade que “el origen de ese decreto es un reportaje de un canal de televisión focalizado en Carabineros de Chile que, mostraba un uso indiscriminado de autos y conductores para servicios de los ex generales (…) En consecuencia, la lógica del decreto mencionado fue estandarizar ese apoyo para las cinco instituciones dependientes del Ministerio de Defensa”.

Cuestión de “seguridad nacional”

Murath asumió la defensa de Fuente Alba tras la abrupta renuncia de sus representantes Alejandro Espinoza y Joanna Heskia. A su juicio, “los gastos reservados no incrementaron el patrimonio de don Juan Miguel”. Su fortuna se explica, dijo, porque “él tiene buen olfato para las inversiones”. Además, le bajó el perfil a los detalles sobre el ostentoso nivel de vida de Fuente-Alba. “No es que se trajeran langostas de Juan Fernández”, dijo.

Sin embargo, se negó a dar detalles de los gastos reservados dirigidos a inteligencia, único destino que la ley otorga a estos fondos, pero que en el caso de Fuente-Alba fueron derivados a todos tipo de gastos.

“Esa información es imposible revelarla, eso no lo puedo decir ni nadie, ni la ministra puede decir eso, porque eso es materia de seguridad”, dijo Murath, añadiendo que dar el detalle “estaría comprometiendo la seguridad nacional”.