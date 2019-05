“Camarada Raúl Soto, no está solo”: militantes DC firman carta en apoyo al díscolo diputado

Una carta de apoyo al diputado Raúl Soto firmó un grupo de militantes de la Democracia Cristiana luego de la decisión de la bancada del partido de removerlo de la presidencia de la Comisión de Trabajo de la Cámara a raíz de su postura de rechazo a la idea de legislar la reforma previsional del Gobierno.

Soto, junto a su correligionario Víctor Torres, fueron los únicos votos de rechazo de la bancada DC en este proyecto, lo que motivó la molestia del jefe de bancada Gabriel Ascencio, quien optó por castigarlo, sacándolo de la presidencia de la comisión y poniendo en su lugar al diputado Gabriel Silber.

Entre los firmantes figuran el exministro Osvaldo Badenier, el vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Nolberto Díaz, y el exdiputado y exalcalde Juan Morano, entre otros.

En la misiva, señalan que “la acción política está determinada por los actos más que por las palabras.

Son las acciones, su coherencia y su valentía la que determinan y forjan el carácter de un político. Eso vemos en nuestro amigo, camarada y diputado Raúl Soto. Coherencia, consecuencia y valentía. Colocar por sobre los intereses individuales y egoístas el bien superior”.

A juicio de los firmantes, la actitud de Soto en la comisión de Trabajo, donde su voto inclinó la balanza para el rechazo de la idea de legislar, y su voto en la sala “son el reflejo de cómo actúa un demócrata-cristiano, mirando lo mejor para el país”.

En un llamado de atención al apoyo prestado por la mayoría de la bancada DC y a la directiva falangista al proyecto de Gobierno, los defensores de Soto plantean que “Chile necesita una Democracia Cristiana que actúe con claridad y que respete su condición de partido de oposición y su domicilio político en la centro izquierda chilena”.

Por eso, insisten en que Soto “actuó de forma honesta y clara, cuando otros pierden el norte y el sentido. Levantó su voz con fuerza, cuando otros entre silencios y penumbra han querido dar una señal que no tiene que ver con nuestra historia y nuestro proyecto. Camarada Raúl Soto, aquí estamos para decirle que no está solo, para decirle que su actuar nos enorgullece y nos obliga. Aquí estamos para acompañarlo y acogerlo, con la fraternidad que algunos olvidaron obnubilados por el poder y la política de acuerdos que no benefician a las grandes mayorías nacionales”.