Gobierno presenta querella contra ex funcionarios y militantes de partidos de oposición por tráfico de inmigrantes chinos

La Vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, confirmó que el Ejecutivo, a través del Ministerio del Interior, presentó este lunes una querella contra quienes resulten responsables por participar en una presunta red ilícita de tráfico de inmigrantes chinos.

La investigación que llevó a cabo la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público durante seis meses, apunta a ex funcionarios públicos del Gobierno de la Nueva Mayoría, entre los que figuran un ex gobernador, un ex alcalde y un funcionario activo de Cancillería.

"Como Gobierno condenamos este hecho y lo decimos con fuerza porque da cuenta que teníamos toda la razón cuando le dijimos a los chilenos que había que poner orden en la casa en materia de migración. Y eso es lo que hemos hecho, con una política legal moderna, segura, regulada y con condiciones que son puestas a disposición de todas las personas para que se puedan informar", dijo la Ministra Cecilia Pérez desde el Palacio de La Moneda.

En este sentido, enfatizó que "lo que recibimos del gobierno de la Nueva Mayoría en materia de migración era no solamente un desorden tremendo, sino que ahora también sabemos que habían ex funcionarios públicos y hasta autoridades involucrados en una banda que traía migrantes en forma ilegal. Es un hecho de máxima gravedad, que condenamos y que debe ser investigado hasta las últimas consecuencias".

Cabe destacar que de los ex funcionarios detenidos, once fueron formalizados por tráfico de migrantes, asociación ilícito y cohecho.

Asimismo, entre los involucrados destacan Álex Brito, funcionario de la Cancillería y quien habría liderado la red; Álex Trigo, ex gobernador de Choapa; Mauricio Navarro, ex alcalde de Los Andes; y Pablo Parraguez, entre otros funcionarios del gobierno de la Nueva Mayoría.

A través de esta red, 381 ciudadanos chinos llegaron al país, de los cuales 178 cruzaron hacia Argentina y 203 viven en Chile. De ellos, 143 tienen residencia o la están tramitando, mientras que 60 están inubicables.

El Ministro del Interior, Andrés Chadwick, agregó que "el Presidente Piñera siempre ha dicho que estamos ordenando la casa, eso significa tener una política de migración y estar preocupados de las situaciones ilegales o delitos que se puedan cometer. De esta manera, nos querellamos como lo hemos hecho en otros casos de tráfico de personas, para que todos los que participen en este tipo acciones ilegales tengan claro que serán atrapados por la policía y recibirán sanciones".

En esta línea, la Vocera de Gobierno recalcó que "buscaremos que la justicia investigue a fondo este caso y que aplique con firmeza las sanciones que correspondan sobre estos ex funcionarios públicos".