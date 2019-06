Valparaíso en picada contra la Cuenta Pública: Sharp "cobrará" al Gobierno los destrozos y el comercio porteño pide la salida de la gobernadora provincial

Mientras que el Gobierno saca solamente cosas positivas de la Cuenta Pública y su nuevo horario, en Valparaíso, ciudad en donde se desarrolló el evento, lamentan lo ocurrido. No en la cuenta que se realizó en el Congreso, sino en las calles, tras la marcha no autorizada, que terminó con saqueos en subida Ecuador y la quema de una moto de Carabineros.

Las críticas son lideradas por el alcalde de la ciudad, Jorge Sharp, quien anunció que "vamos a preparar una carta contando los daños y los gastos al mobiliario público y privado y vamos a pedir que el Gobierno pague".

"Presidente, rectifique la decisión de mantener la cuenta pública en horario prime. No sean tozudos. Valparaíso no merece estar 24 horas paralizada", dijo.

"Es decepcionante que por razones de rating no se escuche a Valparaíso. Esto no es una serie de Netflix, esto no es Game of Thrones, aquí no hay señores de la noche, es una ciudad que quiere poder vivir tranquilamente", añadió.

Según Sharp, los destrozos son avaluados en $40 millones. El comercio local, en tanto, elevó esa cifra a $1.000 millones.

En ese sentido, el presidente de la Cámara de Comercio de Valparaíso, Marco Brauchy, pidió la renuncia de la gobernadora provincial María de los Ángeles de la Paz por los desmanes ocurridos durante la noche del 1 de junio.

"Los gremios económicos y turísticos de la ciudad acordamos pedir la renuncia de la gobernadora porque ha demostrado incapacidad, inoperancia, irresponsabilidad y además falta de dominio absoluto para controlar lo que le compete, como es el normal desarrollo de la ciudad", indicó.

"No es posible que con 1.500 efectivos policiales no haya sido posible controlar un perímetro de 15 cuadras en la ciudad", sentenció.

La respuesta de la gobernadora provincial llegó posteriormente, refutando a Sharp y a Brauchy: "nos parece que tener conversaciones por la prensa, por el twitter, o emplazarnos por un medio de comunicación no es lo que corresponde".

Sobre los dichos del alcalde Sharp dijo que "yo le preguntaría también qué dijo cuando tuvo todo el problema de los portuarios, de los estudiantes hemos tenido muertes acá", haciendo referencia al caso del trabajador municipal Eduardo Lara que murió en un incendio durante la Cuenta Pública del año 2016 y cuyos responsables están prófugos de la justicia.