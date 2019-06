Cruce verbal entre el Mineduc y los profesores: Cubillos los llamó a "recapacitar" y Aguilar responde que la ministra está en "un mundo paralelo"

Con una rotunda votación de 91,77% contra la respuesta del Ministerio de Educación, los profesores decidieron en consulta nacional realizada ese lunes rechazar la propuesta y continuar en paro nacional por tercera semana consecutiva.

De acuerdo al presidente del gremio, Mario Aguilar, "este es un mensaje al Gobierno respecto a la disposición del profesorado a hacerse escuchar, para que tengamos respuestas reales, satisfactorias". El ministerio de Educación, representado por el subsecretario de la cartera, Raúl Figueroa, respondió, asegurando que "lo único que mueve a esta paralización es la exigencia de mayores recursos".

La discusión quedó lejos de acabar ahí, ya que durante este martes, la misma ministra de Educación, Marcela Cubillos respondió a esta decisión de los profesores.

"El equipo del Colegio de Profesores y el equipo del Ministerio de Educación, liderados por el subsecretario, estuvieron negociando y dialogando durante dos días completos la semana pasada y fruto de ese trabajo se acordó un documento de solución", el que, al final del día, fue rechazado por los docentes.

Debido a esta decisión, Cubillos les hizo un llamado para "que recapaciten y vuelvan al espíritu de aquel documento que se trabajó junto a ellos como fórmula de solución el jueves pasado".

La respuesta no tardó en llegar, de la mano del mismo Aguilar, quien en declaraciones emitidas al programa Cadena Nacional de ViaX, indicó que con Cubillos "hemos tenido un par de reuniones con ella, de manera protocolar. Ella ha estado bastante ausente", agregando que las reuniones que han tenido con el Mineduc han sido comandadas por el subsecretario Figueroa.

"No llega a las citaciones, no asiste mucho al Congreso. No es muy dialogante. Ella está en su agenda, en su mundo paralelo. Es una suerte de mundo paralelo, donde no está involucrada en las problemáticas de la educación, no está atendiendo el paro docente", explicó.

"¿Cómo no le va a preocupar a la ministra que un millón de estudiantes estén sin clases? El país espera que la ministra atienda los problemas de educación. Admisión Justa es algo que surgió de ella y su cabeza, un proyecto que nadie le pidió", sentenció.