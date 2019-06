Mañalich responde a la oposición por Ley del Cáncer haciendo gala de su estilo: “Son ignorantes”

No ha pasado ni una semana del ajuste ministerial donde el ministro de Salud, Jaime Mañalich, volvió a su cargo en el Minsal, y el exgerente de la Clínica Las Condes ya ha lanzado varias declaraciones haciendo gala de su estilo. La última de sus frases fue hoy, en Radio Pauta, cuando salió al paso de las demandas de la oposición para financiar la Ley del Cáncer, acusando a los parlamentarios de “ignorantes”.

"Aquí tenemos una manifestación de desear un aumento del financiamiento que ya está comprometido en la Ley del Cáncer, que se está transformando en una bandera de posicionamiento político, y que yo creo que es espurio", dijo el secretario de Estado.

"No hay absolutamente nada, y eso a mí me parece que es una posición política muy débil. Tratar de hacer una bandera de que 'este es mi proyecto y ahora quiero posicionarme diciendo que no tiene financiamiento', es en realidad una posición egoísta. Son ignorantes", agregó.

Los dichos de Mañalich provocaron inmediatas reacciones desde la oposición. “Presidente @sebastianpinera, con la soberbia y prepotencia de su ministro Mañalich será difícil llegar a acuerdos. En Antofagasta, la prevalencia del cáncer es ocho veces mayor que en el resto del país. ¿Son ignorantes los pacientes que lo sufren y demandan más apoyo?”, acusó el excandidato presidencial de la ex Nueva Mayoría, Alejandro Guillier.

La senadora DC Carolina Goic, quien ha liderado las críticas por la falta de financiamiento para esta iniciativa, respondió y en entrevista con CNN Chile emplazó al Presidente Piñera en esta materia, acusando que el ministro de Salud “está levantando una cortina de humo”.

"Ministro, no se enrede con declaraciones, haga bien su pega. Asesore bien al Presidente Sebastian Piñera. En el Articulo 24 de la ley Ricarte Soto, está el financiamiento permanente de $ 100 mil millones anuales. Así se puede hacer, así se hace", dijo la excandidata presidencial.

Refutando los argumentos del secretario de Estado, la senadora insistió en su petición de más recursos, recordando que “esto se trata de los pacientes con cáncer y sus familias, se trata de los enfermos de cáncer que mueren cada hora en nuestro país, de los cuales al menos 1 se podría salvar si tuviera el diagnóstico oportuno y si tuviera el tratamiento a tiempo. Ahí es donde Sebastián Piñera debe responderle a Chile. Van a estar los recursos para salvar esas vidas o les van a dar un portazo y el Presidente Sebastian Piñera no va a cumplir su compromiso. Ese es el único punto relevante hoy día”.

Asimismo, Goic fue acompañada esta mañana en el Congreso por diputados de la Democracia Cristiana exigiendo financiamiento para esta ley. En la oportunidad, el diputado Matías Walker, emplazó al ministro Mañalich “a asesorar bien al Presidente para cumplir su compromiso con #LeyNacionaldelCáncer. Antecedente es Ley Ricarte Soto, que dispone de financiamiento garantizado de 100 mil millones anuales. Se puede!”, escribió el parlamentario en Twitter.

Los diputados DC agregaron que “el tono con que vuelve el ministro refleja que no ha aprendido y que su ánimo de confrontación no contribuye a la solución de los problemas de salud en el país”.

Respaldo de La Moneda a Mañalich

Pero Mañalich insiste en que es "imposible" la petición hecha por sectores de centro izquierda, liderados por Carolina Goic (DC), de aumentar los recursos para la ley del cáncer y que su financiamiento no dependa de la discusión presupuestaria y queden asegurados en la normativa.

Su postura fue defendida por La Moneda. Consultada la respuesta de Mañalich a la oposición, la ministra vocera Cecilia Pérez sostuvo que las críticas al financiamiento "no se condicen con la realidad".

“No nos quedemos en palabras, vámonos al fondo. Por primera vez la ley del cáncer tiene un presupuesto para abordar los requerimientos que la ley contempla de más de un 60% que los gobiernos anteriores”, dijo la portavoz.

“No es imposible"

Sin embargo, la senadora DC Carolina Goic aseguró que el financiamiento para la ley del cáncer "no es imposible", e insistió en que es insuficiente el monto comprometido por el Gobierno de un monto de 20 mil millones de pesos para el primer año de la Ley Nacional del Cáncer.

Goic explicó que el artículo 24 de la ley Ricarte Soto "establece aportes fiscales anuales hasta por un monto de 100 mil millones de pesos, independiente del ministro, independiente del Presidente, no es imposible. Si el ministro quiere decir que no están dispuestos a poner los recursos para financiar los tratamientos de cáncer, que lo diga".

El argumento de Mañalich es que el proyecto "tiene los recursos comprometidos, todos sabemos que es así y vamos a discutir en la Comisión de Hacienda la pertinencia de esos recursos".

"Cualquier Gobierno que venga tiene la potestad de asignarle más recursos en cada proyecto de ley de financiamiento del sector público y no es pertinente, no ha ocurrido ni siquiera con el AUGE, la gran reforma del año 2005, que se asigne a una ley específica un presupuesto determinado y eso lo saben los senadores tan bien como yo", dijo ayer Mañalich en el Congreso.

"Es interesante para mí este planteamiento de personas que dicen que quieren más recursos, no sabemos cuántos recursos, en qué se basan técnicamente esos recursos y creo que sería un acto de responsabilidad ciudadana que quienes piden más recursos para este proyecto dijeran claramente en qué fundamentan esta solicitud", añadió el secretario de Estado.