El senador y actual presidente de la comisión de Hacienda, Ricardo Lagos Weber (PPD), es una de las voces de la oposición que se manifestó en tono crítico respecto al protocolo de acuerdo suscrito con bombos y platillos –incluyendo la presencia del Presidente Sebastián Piñera- para despejar la tramitación de la reforma tributaria.

Pero más allá de las formas del acuerdo o de impugnar la actitud de la DC de negociar en solitario con La Moneda, el exvocero de Gobierno apuntó de lleno a la falta de claridad compromiso suscrito por la directiva DC encabezada por Fuad Chahin además de diversas asociaciones de pequeños y medianos empresarios.

Por eso, aseguró que el proyecto no tiene asegurada su aprobación en la Cámara Alta, donde ingresará en julio. “Lo que corresponde ahora, viendo lo que ha pasado en los últimos días con el proyecto de pensiones, es que el Gobierno presente por escrito las indicaciones, porque cuando vimos que se presentó un protocolo de acuerdo entre el Gobierno y la DC, estuvieron como un mes después discutiendo qué es lo que habían acordado, entonces, para no tener hoy esa discusión, creo que es mejor conocer en concreto cuál es el proyecto del Gobierno”, dijo.

Además, apuntó al contenido del protocolo que en lo fundamental permite la reintegración de los sistemas tributarios. A juicio de Lagos Weber, con lo expresado “hasta ahora, no se ve por dónde se está compensando el tratamiento preferencial que se está dando a aquellos chilenos que les va mejor, porque lo que hace el proyecto del Presidente Piñera es rebajarle los impuestos, entonces, la pregunta es cómo va a compensar eso y que esa compensación la den los mismos que están siendo beneficiados, porque lo que hace el Gobierno junto con rebajar el impuesto a aquellos que les va mejor, es compensar esa medida con el pago del IVA, que lo pagan todos los chilenos”, aseguró.

Respecto al método de compensación que contempla el Ejecutivo a través del pago del IVA, Lagos Weber comentó que “eso parece injusto; por eso hemos planteado una diferencia con el tema de la reintegración. No es un prurito o algún sesgo ideológico en el sentido de que se tenga un prejuicio, sino más bien, lo que no me parece justo es una rebaja de impuestos a los que les va mejor y que eso sea compensado a través de impuestos indirectos, por ejemplo, mediante la compra de un kilo de pan, o un litro de leche”.

Finalmente, insistió en que “quiero ver la propuesta del Gobierno, la vamos a esperar con el mejor espíritu, pero habrá que verla por escrito porque la experiencia nos dice que en acuerdos anteriores, las interpretaciones han variado”.

El protocolo provocó una fuerte polémica en la oposición y en las mismas filas falangistas. El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Daniel Núñez (PC) dijo que el acuerdo es "éticamente inmoral", mientras el jefe de bancada PS Manuel Monsalve lamentó que la “DC haya cedido a favor de la integración tributaria que sólo favorece las rentas de los dueños de las grandes empresas”.

Al interior de la DC, el acuerdo pactado con el Ejecutivo no llevó las firmas de los dos parlamentarios del partido integrantes de la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Pablo Lorenzini y José Miguel Ortiz. Mientras, el senador falangista Francisco Huenchumilla, acotó que “la gran pregunta es qué nos distingue de la derecha”, manifestando su malestar con la situación.

La aparición de Piñera

Fuad Chahin, si bien defendió el protocolo, lamentó que el Presidente se haya aparecido a la hora de la firma del acuerdo, algo que no estaba previsto. "La verdad es que apareció de repente el Presidente, de improvisto, y esa situación fue un poquito incómoda, en realidad", confesó.

Pero el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, dijo esperar que se respete el "acuerdo institucional" y aseguró que “todo lo que refleja la presencia del Presidente Piñera es el valor que él le da al acuerdo y como es un acuerdo entre el Gobierno y la oposición, estaban presentes el ministro de Presidencia, el ministro de Hacienda y llegó también el Presidente de la República”.

"Hemos privilegiado tener un acuerdo institucional, ha firmado el presidente de la Democracia Cristiana y el jefe de bancada de diputados, y para nosotros es algo que vale mucho y esperamos que se respete el acuerdo", aseguró el ministro Larraín.

A juicio del titular de Hacienda, firmado el acuerdo ahora el proyecto está "en mucho mejor pie para abordar la discusión del Senado una vez que salgamos de la Cámara, y creemos que este acuerdo con la DC por supuesto que nos hace más expedito el camino en el Senado. Pero no significa que está listo en la Cámara y en el Senado".

En las filas de Chile Vamos también destacaron el acuerdo. El jefe de la bancada de diputados de RN, Alejandro Santana, destacó que “hay dos oposiciones. La oposición intransigente era de sentido común que iba a rechazar este acuerdo que se firmó ayer, no olvidemos que han sido los reyes del obstruccionismo. Y la oposición que quiere avanzar, con sus matices, como es la DC, no tengo ninguna duda que sus parlamentarios se van a sumar”.

La presidenta de UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, en tanto, destacó “no se ha concedido nada que fuese importante para nosotros, es una reforma tributaria pro inversión y no pro recaudación”.

En Chile Vamos también defendieron que el Presidente se haya aparecido a la hora de la firma del acuerdo. “Lamento que alguien se incomode ante la presencia del Presidente de la República. Él, primero, es el dueño de casa; segundo, es el gran impulsor a los acuerdos nacionales, a los cinco grandes acuerdos que comenzaron al inicio de este gobierno. Y es una persona que es dialogante y que tiene una historia familiar democratacristiana”, comentó el diputado Francisco Undurraga.

“Entonces que él (Fuad) se venga a ofender porque ele Presidente aparezca en un acuerdo que es tan relevante para toda la ciudadanía, para todo el desarrollo económico del país, no me parece”, indicó el parlamentario.