Los profesores votan este lunes si aceptan la propuesta del Ministerio de Educación para poner fin al paro docente que este lunes entra en su quinta semana. Lo harán en un clima enrarecido por las últimas declaraciones del Gobierno, tanto de la ministra de Educación Marcela Cubillos, como del Presidente de la República Sebastián Piñera, que calificó el paro como "ilegal", pero con el aval del respaldo ciudadano.

En efecto, porque de acuerdo a la encuesta Cadem divulgada este lunes, el 69% está de acuerdo con el paro de profesores y el 56% considera que se justifica que sigan en paro. En tanto, la gestión del Gobierno en educación cae 12 puntos en un mes, de 31% a 19%, ubicando este ámbito como el área de gestión peor evaluada del Ejecutivo.

En este escenario, los profesores deben pronunciarse a partir de un voto definido el viernes por el plenario de la Asamblea del gremio que contiene tres opciones:

1.- Acepto la respuesta del Mineduc deponiendo el Paro Nacional Indefinido.

2.- Acepto parcialmente la respuesta del Mineduc por considerarla insuficiente. Se depone el Paro y se mandata al Directorio Nacional a elaborar un plan de acción para luchar por los temas pendientes.

3.- No acepto la respuesta del Mineduc y sigo en Paro Nacional Indefinido.

Cruce Gobierno-Colegio de Profesores

Ad portas de la votación, el Gobierno estuvo lejos de optar por la distensión, lo que ha provocado molestia en las filas del gremio. En medio de su gira por Asia, el Presidente Sebastián Piñera dedicó palabras para la movilización y aseguró a TVN que se trata un “un paro ilegal, que les ha causado un tremendo daño a la educación pública y, muy especialmente, a los alumnos más vulnerables”.

El jefe de Estado además, en línea con lo señalado por la ministra de Educación, Marcela Cubillos, solicitó a los profesores volver a clases y retomar sus responsabilidades como docentes. “Este paro no tiene ningún fundamento y ya se ha extendido por demasiado tiempo", manifestó la autoridad.

Cubillos, en tanto, no se movió un ápice y ayer domingo insistió en habrá descuentos si los profesores no levantan la movilización hoy, al plantear que “si el paro sigue y no se pueden recalendarizar las clases, las que no se pueden hacer no se pagan”.

Sus declaraciones motivaron una inmediata reacción del presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, quien planteó que “con ese estilo duro y tan poco flexible que sigue mostrando la ministra @mcubillossigall no se contribuye para llegar a resolver el conflicto. El gobierno no es dueño de una empresa llamada Chile, ni nosotros somos sus empleados”.

Los puntos en discordia

La respuesta del Mineduc que deben votar hoy los profesores contiene avances, como el fin de la doble evaluación, poner al día la lista de docentes que deben pasar a retiro y la disminución de la carga horaria para educadores diferenciales.

Sin embargo, hay puntos que corresponden a una parte estructural del petitorio docente, donde el acercamiento sigue siendo nulo, como el pago de la deuda histórica, los cambios a la malla curricular que dejaron a Historia y Educación Física como no obligatorias en los cursos de 3° y 4° medio, y el pago de la mención a educadores diferenciales y de párvulos, lo que da cuenta que no hay más recursos sobre la mesa.

Uno de los puntos fundamentales donde hay diferencias es en el pago de la mención para educadoras parvularias y diferenciales. En el Gobierno se insiste en que no hay recursos, y también ahora ha intentado endosar la responsabilidad al Colegio de Profesores.

Así lo hizo ver la ministra Cubillos esta mañana en una entrevista en Radio Agricultura, en la que señaló que “en esta mención quedaron fuera las educadoras diferenciales en una ley que fue negociada por el propio Colegio de Profesores en el año 2006 con el gobierno de la época".

Asimismo, Cubillos también descartó la opción de un pago escalonado, señalando que “no hay recursos. La gradualidad va contra toda la responsabilidad fiscal que tenemos como Gobierno".

Pero desde el Colegio de Profesores refutan los cálculos del Gobierno. De acuerdo al presidente del gremio, “el supuesto costo M$30.000 anuales para hacer justicia a mis colegas Educ. Diferenciales y Párvulos sería recién el 2026”, indicó Mario Aguilar.